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İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı

Taksi şikayetlerinin artması korsan taksicilerin işine yaradı. Santral kuran korsan taksiciler, İstanbul'un her noktasına hatta İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyor. Tek bir hat üzerinden ulaşılan korsan taksi ağını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri aradı. Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Türkiye'nin her yerine yolcu taşıdığının ve Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.
29 Ağustos 2021 15:51
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İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı

Taksi şikayetlerinin arttığı İstanbul'da birçok kişi korsan taksiye yöneliyor. Talebin her geçen gün arttığı korsan taksilerin organize olup, Türkiye'yi saran bir 'ulaşım ağı' oluşturdukları ortaya çıktı. Bu ulaşım ağı tek bir merkezden yönetiliyor ve çağrı merkezi gibi çalışan hattın numarasını müşteriler birbirlerinden ediniyor. 'Korsan taksi çağrı hattı' arandığında pazarlık başlıyor. Korsan taksi merkezini arayanlara lüks araçlarda yolculuk yapma seçeneği de sunuyor. DHA muhabiri, o korsan taksi ağını aradı ve hem İstanbul'da hem de şehir dışına yolculuk yapabilmenin ücretini ve şartlarını sordu. Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 lira ila 1500 lira arası olduğunu söyledi.

"GEBZE'DEN ÇIKTIKTAN SONRA POLİS KORSAN TAKSİYE HİÇBİR İŞLEM YAPAMIYOR"

Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, "Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 liraya götürebilirim. Ne zaman şehir dışına gitmek isterseniz bir gün öncesinden bizi arayıp rezervasyon yapmanız yeterli. Aynı zamanda bütün araçlarımız konforlu ve iyi. Polis çevirmelerindeyse adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Özellikle trafik polisi çevirirse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gebze'den çıktığımızda polis korsan taksiyle ilgili hiçbir işlem yapamıyor. Sadece İstanbul'da işlem yapabiliyor" dedi.

"500 ADET ARAÇ AĞIMIZ VAR"

İndirim talebi üzerine, aramalara cevap veren kişi, "Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. Size en fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Ancak temiz ve lüks bir araç gönderebilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz" diye konuştu.

"LÜKS ARAÇLARLA SEYAHAT 100 LİRA İLE 1500 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR"

7 kişilik korsan transporter araçların başlangıç fiyatının 200 lira olduğunu belirten korsan taksi merkezindeki kişi, "Fiyat gideceğiniz yere göre değişiyor. Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı. Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahat aracın modeline göre 1500,1300,1000 lira arası değişiyor" ifadelerini kullandı. DHA muhabirinin 'korsan taksi santralini araması sonucu gönderilen araçta arka koltukta yolculuk yapmasına izin verilmedi. Korsan taksici yaklaşık 5 kilometrelik yola 30 lira aldı.

"İNSANLAR 10 LİRA İÇİN KENDİLERİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Korsan taksilerin tek bir numara üzerinden Türkiye'nin her yerine araç gönderdiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Korsan taksiler hem internet sitelerinde hem de ortak kurdukları telefon ağı ile insanlarla irtibata geçiyor. İnsanların birbirlerine söylemesiyle bu telefon ağı yayılıyor. Şunu da söylemek gerekir, korsan taksiye binen kişiler yakalandıklarında 423 lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Korsan taksi sürücülerinin kim olduğu belli değil, sabıkalı biri de olabilir. İnsanlar 10 lira için kendilerini tehlikeye atıyor. Korsan taksi sürücüsü bir kaza yapsa, yolcu kendini açıklayamaz. Korsan taksiciler hatta lüks araçlarla taşımacılık yapıyor" dedi. Hiç korsan taksi kullanmadığı söyleyen Beygü Gökçe, "Artık büyük lüks araçlarla korsan yolcu taşımacılığı yapılıyor. Vatandaşların 10 lira az vereceğim diye korsan taşımacıları tercih etmemeleri gerekir. Sağlıklı güvenilir taşımaları kullanması gerekir" diye konuştu.

DHA
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