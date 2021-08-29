https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamile kadınlara 'aşı' önerisi

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, son zamanlarda çok sayıda aşısız hamile kadının koronavirüse yakalanarak hastaneye başvurduğunu söyledi. İzdeş, bazı hamile kadınların bebeklerine dokunacağını düşünerek aşı olmadığını belirterek, "Burada dün gece kaybettiğimiz hamile hastamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Dolayısıyla kendileri çok riskli duruma düşüyorlar. Genç yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Aşı olmak çok önemli. Bu nedenle gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.
29 Ağustos 2021 16:06
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Prof. Dr. Seval İzdeş, DHA'ya yaptığı açıklamada, hastanenin yoğun bakım servisine gelen koronavirüs hastalarının çoğunun aşısız hastalardan oluştuğunu söyledi. Serviste yatanların yüzde 90'ının aşısız olduğunu ve hastalığı ağır geçirdiğini belirten İzdeş, "Aşılı olan hastalarda Covid-19 oluyor ancak onlar eğer bağışıklık sistemleri çok zayıf değilse genel olarak serviste yatıyorlar, hastalığı hafif atlatıyorlar. Yani şu anda aşısız hastalar ve bağışıklık sistemi düşük aşılı hastalar burada yatıyor. Özellikle son zamanlarda maalesef çok fazla sayıda gebe geldi buraya. Gebe hastalardan da 'mortalite' dediğimiz ölüm oranı artmaya başladı. Örnek olarak, dün gece bir gebe hastamızı kaybettik. Hastamız 23 yaşında, 24 haftalık bir gebeydi. Bebeğini aldık, fakat daha sonra pıhtı attı. Özellikle aşısız gebelerde hastalığın bayağı bir ağır seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.

'HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ'

İzdeş, hamile kadınların bebeklerine dokunacağını düşünerek aşı olmadığını belirterek, "Doktorlarına soruyorlar, onlar da tavsiye ediyorlar. Fakat aşıda bir zorlama olmadığı için bu tavsiye niteliğinde kalıyor. Burada dün gece kaybettiğimiz hamile hastamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Dolayısıyla kendilerini çok riskli duruma düşüyorlar. Genç yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Aşı olmak çok önemli. Burada 20-30-40'lı yaşlardaki hastalarımızı gördük. En genç hastam 21 yaşındaydı. Vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar. Son kişi aşılanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" diye konuştu.

'YATAK SAYISINI 120'YE ÇIKARDIK'

İzdeş, hastanede 80 olan yoğun bakım yatak sayısını da 120'ye çıkardıklarını söyleyerek, "Ayrıca diğer hastanelerimizde de çok sayıda yoğun bakım yatağı var. Bu ünitedeki alanda 24 yataktan şu anda 22'si dolu. 22 hastadan da 20'si aşısız. Yaşlı hastalarımız kış döneminde aşılarını oldular. Bunun üzerinden 2 ay geçtikten sonra bir doz daha yapılmazsa tekrar hastalananlar oldu. O nedenle Sağlık Bakanlığı 3'üncü doz aşıyı tavsiye etti. Fakat o 3'üncü doz aşısını olmayanlar da şu an buradalar. Burada hiç aşı olmayanlar var, tek doz aşısını olup diğerlerini olmayanlar da burada" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'den iç hatlar için aşı kararı
29 Ağustos 2021 17:07		 Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli
29 Ağustos 2021 16:18
Yüz yüze eğitim kararı alındı, ev kiraları 2'ye katlandı
29 Ağustos 2021 16:04		 İş kurmak isterken, halen borcunu ödediği cipinden oldu
29 Ağustos 2021 15:55
İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı
29 Ağustos 2021 15:51		 Karadeniz'e doğa tatili ilgisi
29 Ağustos 2021 15:49
Başhekimden protokol üyeleri ve iş adamlarına özel uygulama
29 Ağustos 2021 15:39		 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kardeş acısı
29 Ağustos 2021 15:14
Pozitif gelinin düğünü mahallelinin kabusu oldu
29 Ağustos 2021 15:13		 Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla
29 Ağustos 2021 15:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:46 - Erdoğan: 10 yıl önce bize 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı17:17 - AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı17:14 - RTÜK, Halk TV hakkında inceleme başlattı17:07 - THY'den iç hatlar için aşı kararı17:05 - Yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı17:03 - Belediye başkanına hakaret eden kişiye soruşturma başlatıldı
16:18 - Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli16:06 - Hamile kadınlara 'aşı' önerisi16:04 - Yüz yüze eğitim kararı alındı, ev kiraları 2'ye katlandı15:57 - Otobüs ile ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı15:55 - İş kurmak isterken, halen borcunu ödediği cipinden oldu15:53 - Heyelan riski kaldırılan hastane, 6 yıl sonra açılıyor
15:51 - Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı15:51 - İstanbul'dan Türkiye'nin dört yanına korsan taksi ağı15:49 - Karadeniz'e doğa tatili ilgisi15:48 - Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği15:39 - Başhekimden protokol üyeleri ve iş adamlarına özel uygulama
15:33 - OGM, 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredilerine sınır getirildi
'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
Öğrenci tacizinden kurtulamayan akademisyen 'koruma kararı' aldırdı
Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı uzaktan olacak
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşıyakada izmirin gülü 1
difenbahya 1
babaannemiz gibi yemek 1
dolaylı yoldan yaklaşan insan 1
kahveye giden erkekler 1
gece gece sözlüğe yazmak 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
topçu asteğmen 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
mithat körler 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam