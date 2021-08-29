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Belediye başkanına hakaret eden kişiye soruşturma başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban'a yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
29 Ağustos 2021 17:03
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Belediye başkanına hakaret eden kişiye soruşturma başlatıldı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya üzerinden M.B. isimli hesaptan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı
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