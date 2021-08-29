RTÜK, Halk TV hakkında inceleme başlattı
RTÜK Başkanı Şahin: "Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır"
|29 Ağustos 2021 17:14
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon programında yer alan ifadeler ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir anne hakkında TV'de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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