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İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

İsrail'de koronavirüs aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.
29 Ağustos 2021 18:58
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İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri kişilere COVID-19 aşısının üçüncü dozu vurulmaya başlanacak.

Üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz COVID-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

2 milyona yakın kişiye üçüncü doz aşı yapıldı

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye COVID-19 aşısının birinci, 5 milyon 468 bin kişiye ikinci, 1 milyon 962 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Öte yandan ülkede 6 bin 958 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 1 milyon 46 bini aştı.
Anadolu Ajansı
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