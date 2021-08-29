https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Derya Yanık'tan sosyal yardımlarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez, tam aksine Türkiye AK Parti hükümetleri ile bir yandan sosyal yardımlara ayrılan kaynağı artırırken, öte yandan da milli gelirini katlamıştır." ifadesini kullandı.
29 Ağustos 2021 19:09
+Aa- Yazdır
Bakan Derya Yanık'tan sosyal yardımlarla ilgili açıklama

Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği elektrik tüketim desteğine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Sosyal devlet olmanın, gelir adaletsizliği ile mücadele etmenin, geniş toplum kesimlerini desteklemekle mümkün olacağını belirten Yanık, "Çok kişiyi desteklemek fakirleşmek anlamına gelmez, tam aksine Türkiye, AK Parti hükümetleri ile bir yandan sosyal yardımlara ayrılan kaynağı artırırken, öte yandan da milli gelirini katlamıştır. Hak temelli, sosyal dayanışmayı teşvik eden, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı, sürdürülebilir, bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi kurduk ve bu sistemi günün gereklerine göre sürekli yeniliyoruz." açıklamasını yaptı.

Yanık, bakanlığın internet sitesinde sosyal yardım kalemlerinin tek tek görülebileceğini ve sosyal yardım vakıflarından nasıl yararlanılacağına dair bilgi alınabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın internet sitesinde sistemin ve tüm yardım kalemlerinin bilgileri ayrıntılarıyla mevcutken bu yardımların gizlendiğini ifade etmek ise oldukça ilginç bir yaklaşım. İhtiyaç sahiplerine destek olmak size zul geliyor, farkındayım ama kusura bakmayın, biz sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. İktidarımız süresince, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sabah 'destek verin' deyip, akşam bahsettiğiniz desteğin verildiğini öğrenince çark ederek, 'neden destekliyorsunuz' demekse sizin için bile düşük bir seviye. Üzgünüm."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu'dan Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiasına yanıt
29 Ağustos 2021 19:13		 Taliban Sözcüsü: Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur
29 Ağustos 2021 18:55
Selçuk Bayraktar, yaşadığı engellemeleri anlattı
29 Ağustos 2021 18:22		 Erdoğan: SİHA'larımız için pek çok ülke sırada bekliyor
29 Ağustos 2021 17:46
RTÜK, Halk TV hakkında inceleme başlattı
29 Ağustos 2021 17:14		 Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet
29 Ağustos 2021 13:49
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
29 Ağustos 2021 13:10		 'FETÖ'ye sahip çıkan Yunanistan'ın 'kökten dincilikten' şikayet etmesi inandırıcı değil'
29 Ağustos 2021 10:46
Taliban ile 3.5 saatin perde arkası
29 Ağustos 2021 09:55		 Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu
29 Ağustos 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:45 - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı19:38 - 14 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor19:34 - Tunceli'deki orman yangını kontrol altına alındı19:30 - Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi19:16 - Ankara'da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı19:13 - Çavuşoğlu'dan Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiasına yanıt
19:09 - Bakan Derya Yanık'tan sosyal yardımlarla ilgili açıklama18:58 - İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak18:56 - Hakkari'de yapılacak bazı etkinlikler 15 gün yasaklandı18:55 - Taliban Sözcüsü: Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur18:22 - Selçuk Bayraktar, yaşadığı engellemeleri anlattı17:46 - Erdoğan: SİHA'larımız için pek çok ülke sırada bekliyor
17:17 - AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı17:14 - RTÜK, Halk TV hakkında inceleme başlattı17:07 - THY'den iç hatlar için aşı kararı17:05 - Yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı17:03 - Belediye başkanına hakaret eden kişiye soruşturma başlatıldı
16:18 - Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç kredilerine sınır getirildi
'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
Üniversite idari personeline tayin hakkı geliyor!
Ailesini katleden çocuğun ifadesi ortaya çıktı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
Öğrenci tacizinden kurtulamayan akademisyen 'koruma kararı' aldırdı
THY'den iç hatlar için aşı kararı
Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş yerine alışamama 1
gitmek mi kalmak mı zor 1
kahveye giden erkekler 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
hasta olduğu halde rapor almamak 2
inşirah 1
gece gece çalışmak 1
baba sevgisi 1
gece gece sözlüğe yazmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 9 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam