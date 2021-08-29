Çavuşoğlu'dan Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiasına yanıt
|29 Ağustos 2021 19:13
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile Afganistan'la ilgili ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
-Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.
-(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.
-(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.
MAAS: TÜRKİYE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNUYOR
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki tahliyelerde Türkiye'nin çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Türkiye, havaalanındaki faaliyetleriyle tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor" ifadeleri kullandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Derya Yanık'tan sosyal yardımlarla ilgili açıklama
29 Ağustos 2021 19:09
|Taliban Sözcüsü: Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur
29 Ağustos 2021 18:55
|Selçuk Bayraktar, yaşadığı engellemeleri anlattı
29 Ağustos 2021 18:22
|Erdoğan: SİHA'larımız için pek çok ülke sırada bekliyor
29 Ağustos 2021 17:46
|RTÜK, Halk TV hakkında inceleme başlattı
29 Ağustos 2021 17:14
|Afgan göçmenler için ABD'ye niyet, Uganda'ya kısmet
29 Ağustos 2021 13:49
|Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması: MHP de 7'ye olumlu bakıyor
29 Ağustos 2021 13:10
|'FETÖ'ye sahip çıkan Yunanistan'ın 'kökten dincilikten' şikayet etmesi inandırıcı değil'
29 Ağustos 2021 10:46
|Taliban ile 3.5 saatin perde arkası
29 Ağustos 2021 09:55
|Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu
29 Ağustos 2021 06:15