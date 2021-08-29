Çavuşoğlu'dan Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile Afganistan'la ilgili ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.

-(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.

-(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.

MAAS: TÜRKİYE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNUYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki tahliyelerde Türkiye'nin çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Türkiye, havaalanındaki faaliyetleriyle tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor" ifadeleri kullandı