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GS, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Ligin 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı
29 Ağustos 2021 21:52
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GS, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ilk 20 dakikası pozisyon anlamında kısır geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Alexandru Cicaldau'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 38. dakikada da Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-0 üstünlük yakaladı. Kontrataklarla pozisyon bulmayı isteyen Kasımpaşa, böyle bir pozisyonda 45+2. dakikada Nicoali Jörgensen'in ayağından gelen golle farkı 1'e indirdi. Devre arasına da 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, 66. dakikada Umut Bozok'un fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği yakaladı. Sonrasında Galatasaray kısa süreli baskı kurmasına rağmen maçın son bölümünde Kasımpaşa etkili oldu.

Karşılıklı ataklara rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlikle milli maç arasına 7 puanla girdi. Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puana yükseldi.

- Terim, soyunma odasına erken gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakada ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasına girdi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada 2-0 önde olan sarı-kırmızılı takımın 45+2. dakikada kontrataktan gol yemesinin ardından bitiş düdüğünü beklemedi ve soyunma odasına gitti.

- İlk golde Rumen iş birliği

Galatasaray'ın bulduğu ilk golde Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau başrolü oynadı.

Maçın 32. dakikasında gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan yeni transfer Morutan'ın gönderdiği pası Cicaldau gole çevirdi ve sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi.

Ligin ilk haftasındaki GZT Giresunspor müsabakasında penaltıdan ağları havalandıran Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla 2. kez gol sevinci yaşadı.

- Taylan'ın büyük hatası gole neden oldu

Sarı-kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı top, golle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında kendi yarı alanının ortalarında Taylan'ın yaptığı top kaybı sonrasında Umut Bozok, Kasımpaşa adına 2-2'lik beraberliği sağlayan golü attı.

- Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

- Umut Bozok iyi başladı

Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, ligdeki 2. golünü kaydetti.

Lacivert-beyazlı kulübün Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı 24 yaşındaki santrfor, 2. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasının ardından Galatasaray maçında da ağları havalandırdı.
Anadolu Ajansı
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