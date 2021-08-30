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30 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

30 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Ağustos 2021 00:02
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30 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilecek törenlere katılacak. Şentop, Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30/12.30/15.00/17.00)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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