Sendika, Diyarbakır annelerini ziyaret eden öğretmenleri ihraç etti
|29 Ağustos 2021 23:42
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PKK/HDP'ye bayrak açan ailelere destek veren öğretmenler sendika tarafından ihraç edildi.
Eğitim-İş Sendikası'ndaki öğretmenlerin oluşturduğu "Hepimizin Sendikası" grubu 21 Eylül 2019'da Diyarbakır'da "Evlat Nöbeti" tutan aileleri ziyaret etti. Terörün siyasi uzantısı HDP önündeki eyleme destekten rahatsızlık duyan Eğitim-İş, 7 öğretmeni ihraç etti.
Sendikanın skandal ihraç kararı yargıdan döndü. Eğitim-İş bu kez ihraç sürecinde yapılan açıklamalar nedeniyle öğretmenleri yeniden disiplin kuruluna verdi.
USULE AYKIRI İHRAÇ
Savunma almayan Merkez Disiplin Kurulu, öğretmenler hakkında ikinci kez ihraç kararı verdi. 28-29 Ağustos'ta Ankara'da olağan genel kurulunu toplayan Eğitim-İş Sendikası, disiplin kararını da oyladı. Genel kurulda öğretmenleri ihraç kararı çıktı.
ÖĞRETMENLER KARARI YARGIYA TAŞIYACAK
Savunma alınmadan usule aykırı verilen ihraç kararını 7 öğretmen yeniden yargıya taşımaya hazırlanıyor. Eğitimciler, önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek başvuru yapacak.
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