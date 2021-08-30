İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı

HAFTALIK VAKA SAYISI AÇIKLANDI... VAKA ORANI EN FAZLA OLAN İL Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu.