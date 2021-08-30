https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teröristler kaçmak için ormanı yaktı

Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre Tunceli'de bir hafta önce başlayan orman yangınını PKK'lı teröristlerin çıkardığı ortaya çıktı. Buzlutepe mevkiinde kıstırılan teröristler, İHA/SİHA'ların görüntü almasını engellemek için ormanı ateşe verdi. Teröristlerin saldırı ihtimali dikkate alınarak yangına uzun süre havadan müdahale edilemedi.
30 Ağustos 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Teröristler kaçmak için ormanı yaktı

Tunceli'deki orman yangınlarını PKK'nın çıkardığı ortaya çıktı. Teröristler, SİHA'lardan kaçmak için bölgeyi ateşe vermiş. Teröre karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında Tunceli kırsalında 29 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre bu bölgelerde karış karış arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri 1 hafta önce teröristlerle sıcak temas sağladı. Köşeye sıkışıp kaçmaya çalışan teröristler, İHA ve SİHA'ların görüntü almasını engellemek için yangın çıkardı.

HDP'LİLERE İZİN VERİLMEDİ

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde başlayan yangın 4 ayrı bölgeye yayıldı. Teröristler bölgede gizlendiği için yangına müdahale güçleşti. Saldırı olma ihtimali dikkate alınarak uzun süre havadan müdahale edilemedi. Zorlu arazi koşullarındaki yangına müdahale edecek teknik alt yapısı olmadığı halde bölgeye gitmek isteyen Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu ile HDP'lilere de izin verilmedi. Israrla bölgeye gitmek isteyen Maçoğlu ile yerel yöneticiler arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

HAVADAN MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü, güvenlik sorunu olmayan 3 ayrı bölgeye karadan müdahale etti. Daha çok örtü yangını niteliğini taşıyan alevlerin önü iş makineleri ile oluşturulan 45 kilometre uzunluğundaki şeritle kesildi. Ardından yangın çembere alınarak söndürüldü. Yangının sürdüğü son noktaya ise önceki gün akşam saatlerinde havadan müdahale başladı. 2 helikopter ve 1 söndürme uçağının yanı sıra iş makinesi de çalışmalara eşlik etti.

KISA SÜREDE NETİCE ALIRIZ

Konu ile ilgili açıklama yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, şunları kaydetti: "Dört gündür devam eden çalışmalarda tabii en başta canını hiçe sayan orman işçilerimiz, orman arazözlerimiz, İl Özel İdaresi personelimiz ve de kahraman jandarmamız görev aldı. Şu an da sahada 2 helikopterimiz, bir söndürme uçağımız ve bunun yanı sıra karadan müdahaleye devam eden 2 buldozerimiz çalışıyor. Bunun yanında 3 büyük söndürme arazörümüz, 6 ani müdahale söndürme aracımız ve 100'e yakın da personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Muhtemeldir kısa sürede çalışmayı bitirmiş olacağız."

2 HELİKOPTER VE 1 UÇAKLA MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tunceli'de tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini bildirdi. OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedildi. Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, dün ülke genelindeki 6 orman ve 6 kırsal alan yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Burak Doğan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu
30 Ağustos 2021 06:40		 İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
30 Ağustos 2021 06:30
Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 03:01		 Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü
30 Ağustos 2021 00:38
Prof. Dr. Şen'den İstanbul için uyarı: Çok tehlike gözüküyor
29 Ağustos 2021 22:46		 Göz muayenesinde birçok hastalık tespit ediliyor
29 Ağustos 2021 21:29
Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
29 Ağustos 2021 21:04		 THY'den iç hatlar için aşı kararı
29 Ağustos 2021 17:07
Doç. Dr. Polat: Kalp pili olan hastalar aşısını ihmal etmemeli
29 Ağustos 2021 16:18		 Hamile kadınlara 'aşı' önerisi
29 Ağustos 2021 16:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu06:30 - İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı06:15 - Teröristler kaçmak için ormanı yaktı03:05 - Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi03:01 - Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı00:38 - Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü
00:02 - Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!00:02 - 30 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:42 - Sendika, Diyarbakır annelerini ziyaret eden öğretmenleri ihraç etti23:00 - Koç Üniversitesi'nde işten çıkarma krizi: Ünlü cerrahtan 'kovulma' davası22:46 - Prof. Dr. Şen'den İstanbul için uyarı: Çok tehlike gözüküyor22:41 - Irak'a gidecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek
22:23 - Fuhuş baskınında yakalanan şahıslardan 2'si muhtar çıktı22:11 - Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz21:52 - GS, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı21:29 - Göz muayenesinde birçok hastalık tespit ediliyor21:27 - İstanbul'da 5 milyonluk hırsızlık yapan çete çökertildi
21:04 - Zafer Treni Ankara'dan 99 genç ile yola çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı
Bayraktar AKINCI TİHA envantere girdi
Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü
30 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu
Teröristler kaçmak için ormanı yaktı
İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzdeki çiller 1
difenbahya 1
ne olduğunu anlayamamak 1
boş ders 1
karşıyakada izmirin gülü 1
ders zili 1
iş yerine alışamama 1
memur denince akla gelenler 1
gece gece sözlüğe yazmak 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam