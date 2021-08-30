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MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı
30 Ağustos 2021 06:40
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MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek, Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021'de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanmış ve GATA'da tedavi altına alınmıştı.

Şehidin naaşının 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğleden sonra Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından defnedilmek üzere Trabzon'a uğurlanacağı ve 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçesinde Merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçenin Fındıklı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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