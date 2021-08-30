https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor

Yaklaşık 1,5 yıl süren online eğitimin ardından başlayacak yüz yüze eğitim, okul alışverişini hızlandırırken, mayıs-ağustos ayları arasında kırtasiye ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve tablet gibi ürünlerde ciddi fiyat artışları gözlendi.
30 Ağustos 2021 07:05
+Aa- Yazdır
Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor

Pandemi döneminde yaklaşık 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar okula dönüş hazırlıklarına 'zam' sürpriziyle başladı. Mayıs-ağustos ayları arasında kırtasiye ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve tablet gibi ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşandı. E-Ticaret fiyatlarını raporlayan BrandZone'un verilerine göre en çok zamlanan ürün grubu fotokopi kağıtları oldu.

Mayısta ortalama 97 TL'den satılan fotokopi kağıtlarının fiyatı yüzde 17,6 artarak ağustosta ortalama 115 TL oldu. Yine mayısta ortalama 2.634 TL'den satılan tabletlerin fiyatı yüzde 16,5 artarak 3.068 TL'ye yükseldi. Kırtasiye ürünlerinin fiyatı ise ortalama 78 TL'den yüzde 9,4'lük artışla 86 TL'ye ulaştı. Masaüstü bilgisayar fiyatları ise mayısta ortalama 3.429 TL iken yüzde 8,8'lik bir artışla 3.729 TL'ye ulaştı. Projektör fiyatları ortalama 4.688 TL'den yüzde 4,8'lik artışla 4.914 TL oldu. Harici hard disklerin fiyatı ise 688 TL'den yüzde 2,4'lük bir artışla 705 TL'ye yükseldi. Son olarak yüzde 2,3'lük zam artışıyla 10 bin 444 TL'den satışa sunulan dizüstü bilgisayarların fiyatı ise ortalama 10 bin 686 TL oldu.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hamsi ve çinekopta bolluk bekleniyor
30 Ağustos 2021 08:54		 'Drone' pilotluğu gözde meslek oldu
30 Ağustos 2021 08:52
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
30 Ağustos 2021 08:47		 '150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'
30 Ağustos 2021 07:30
Kuraklık alarmı: 64 kilometrekarelik baraj çöle döndü
30 Ağustos 2021 07:20		 Maden işletmelerine 850 bin lira hibe desteği
29 Ağustos 2021 15:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
29 Ağustos 2021 14:09		 Üniversitelerde Dijital Oyun Tasarımı bölümleri açılıyor
29 Ağustos 2021 12:30
TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor
29 Ağustos 2021 12:10		 Tablo değişti! Sektörde 'iyileşme' başladı
29 Ağustos 2021 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:05 - KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var08:54 - Hamsi ve çinekopta bolluk bekleniyor08:52 - 'Drone' pilotluğu gözde meslek oldu08:50 - 'Kızım gel beraber yenelim hastalığı'08:47 - Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira08:41 - Marmara'yı yeraltı arıtma kurtaracak
08:39 - İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı08:38 - Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı08:25 - İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı08:15 - Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi08:06 - İzmir'de site yönetiminden başörtülü kadına yasak08:00 - Pılı pırtıyı toplayıp kaçmak suç değil! Savcılık: Eşya kadının mülkü sayılır
07:59 - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı07:45 - 884 bin kişiyle aşının güvenliği ispatlandı! mRNA aşıları güvenli07:35 - Dışişleri, MSB ve MİT ortak çalıştı, tahliyeler tamamlandı07:30 - '150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'07:30 - MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı
07:20 - Kuraklık alarmı: 64 kilometrekarelik baraj çöle döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor
MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu
Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı
Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
'150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'
İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hasta olduğu halde rapor almamak 1
kahveye giden erkekler 1
boş ders 1
inşirah 1
ders zili 1
zeytinyağı 1
iş yerine alışamama 1
Aslan Burcu erkeği 1
topçu asteğmen 1
gece gece sözlüğe yazmak 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam