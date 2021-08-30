Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor
|30 Ağustos 2021 07:05
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Pandemi döneminde yaklaşık 1,5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar okula dönüş hazırlıklarına 'zam' sürpriziyle başladı. Mayıs-ağustos ayları arasında kırtasiye ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve tablet gibi ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşandı. E-Ticaret fiyatlarını raporlayan BrandZone'un verilerine göre en çok zamlanan ürün grubu fotokopi kağıtları oldu.
Mayısta ortalama 97 TL'den satılan fotokopi kağıtlarının fiyatı yüzde 17,6 artarak ağustosta ortalama 115 TL oldu. Yine mayısta ortalama 2.634 TL'den satılan tabletlerin fiyatı yüzde 16,5 artarak 3.068 TL'ye yükseldi. Kırtasiye ürünlerinin fiyatı ise ortalama 78 TL'den yüzde 9,4'lük artışla 86 TL'ye ulaştı. Masaüstü bilgisayar fiyatları ise mayısta ortalama 3.429 TL iken yüzde 8,8'lik bir artışla 3.729 TL'ye ulaştı. Projektör fiyatları ortalama 4.688 TL'den yüzde 4,8'lik artışla 4.914 TL oldu. Harici hard disklerin fiyatı ise 688 TL'den yüzde 2,4'lük bir artışla 705 TL'ye yükseldi. Son olarak yüzde 2,3'lük zam artışıyla 10 bin 444 TL'den satışa sunulan dizüstü bilgisayarların fiyatı ise ortalama 10 bin 686 TL oldu.
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