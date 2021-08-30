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'150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'

Jalopnik'ten David Tracy, Türkiye'de 'Devasa bir alışveriş merkezi' olarak tanımladığı İstanbul'daki Doğuş Center'a gittiğini belirttiği yazasında şunları ifa de etti
30 Ağustos 2021 07:30
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'150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'

"Örneğin, VW Touareg TDI, 2.4 milyon Türk Lirası'nın üzerinde yani yaklaşık 300 bin ABD Doları değerinde. Bu özel bir Touareg bile değil. Mütevazı bir 282 beygir gücü üreten 3.0 litrelik bir V6'ya sahip. Avrupa pazarı V8 Touareg TDI'yi 83 bin dolara piyasaya sürdü."

ABD'li otomobil bloğu Jalopnik'in habere göre Tracy daha sonra ise Audi A8L örneği verdi: "3,7 milyon Türk Lirası yani yaklaşık 440 bin dolara mal oluyor. Audi ABD'de A8L satmıyor, ancak Almanya'da araba yaklaşık 100 bin euro yani 118 bin dolar tutuyor."

'100 bin dolara mal olan araba 622 bin dolar, bu çılgınlık'

Blog yazarı, Porsche Cayenne Coupe'ın fiyatını ise 'çılgınlık' olarak tanımladı:

"Gördüğümüz en çılgın şey 5,2 milyon Türk Lirası Porsche Cayenne Coupe oldu. Bu, ABD'de yaklaşık 100 bin dolara mal olan bir araba için 622 bin dolar ödemek demek. Bu aracın hangi seçenekleri var tam emin değilim ama her seçeneğe sahip bir Cayenne Coupe alsanız bile, bu aracın Türkiye'deki fiyatının üçte birine ancak ulaşırsınız."

'ÖTV denen şey şaka değil'

'Özel Tüketim Vergisi' adı altında adeta bir 'soygun' yapıldığını belirten Tracy şöyle devam etti: "Bu Özel Tüketim Vergisi şaka değil. Maliyeti 130 bin Türk Lirası'ndan yani vergi öncesi 16 bin dolardan fazla olan herhangi bir otomobil için alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 80. Yani o arabanın toplam fiyatı, vergi öncesi fiyat çarpı 1.8'e denk geliyor. Ardından, toplam fiyata vergi öncesi KDV'yi eklemelisiniz. Bu, orijinal istenen fiyatın 2.124 katı yani yüzde 112.4'lük toplam vergi demektir."

Blog yazarı yüzde 112.4'lük vergi diliminin motor boyutları 1,6 litre ile 2,0 litre arasında olan otomobiller için geçerli olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Ancak 2,0 litrede işler değişiyor. Bu araçlar için (A8L, Touareg ve Cayenne gibi) Özel Tüketim Vergisi yüzde 220. KDV'yle beraber toplamda yüzde 277.6 oluyor."
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