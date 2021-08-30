MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı
|30 Ağustos 2021 07:30
|+Aa- Yazdır
FETÖ'nün istihbarat mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hapis alan eski Milli Eğitim Bakanlığı uzman yardımcısı Yıldıray Pala, MİT TIR'ları kumpasında örgüte fotoğraf ve bilgi sızdıran eski MİT mensubu Sertan Çetinkaya ve Karlov suikasti sanığı Vehbi Kürşat Akalın'ın örgüt abisi çıktı.
"Süleyman" kod adlı Pala, yargılandığı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 17 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı.
Dilhan Dumanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
30 Ağustos 2021 09:05
|İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
28 Ağustos 2021 20:08
|3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
28 Ağustos 2021 17:02
|FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
28 Ağustos 2021 15:25
|Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
28 Ağustos 2021 15:21
|Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı
28 Ağustos 2021 13:27
|MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2021 13:03
|Bodrum'da FETÖ'cüler tekne ile kaçarken yakalandı
28 Ağustos 2021 09:37
|Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
27 Ağustos 2021 20:47
|Ömer Köse'nin eşi FETÖ'den tutuklandı
27 Ağustos 2021 19:37