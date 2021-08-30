https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı

FETÖ'nün istihbarat mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hapis alan eski Milli Eğitim Bakanlığı uzman yardımcısı Yıldıray Pala, MİT TIR'ları kumpasında örgüte fotoğraf ve bilgi sızdıran eski MİT mensubu Sertan Çetinkaya ve Karlov suikasti sanığı Vehbi Kürşat Akalın'ın örgüt abisi çıktı.
30 Ağustos 2021 07:30
+Aa- Yazdır
MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı

FETÖ'nün istihbarat mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hapis alan eski Milli Eğitim Bakanlığı uzman yardımcısı Yıldıray Pala, MİT TIR'ları kumpasında örgüte fotoğraf ve bilgi sızdıran eski MİT mensubu Sertan Çetinkaya ve Karlov suikasti sanığı Vehbi Kürşat Akalın'ın örgüt abisi çıktı.

"Süleyman" kod adlı Pala, yargılandığı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 17 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı.

Dilhan Dumanoğlu

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
30 Ağustos 2021 09:05		 İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
28 Ağustos 2021 20:08
3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
28 Ağustos 2021 17:02		 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
28 Ağustos 2021 15:25
Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
28 Ağustos 2021 15:21		 Ev hapsindeyken firar eden eski emniyet müdürü yakalandı
28 Ağustos 2021 13:27
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2021 13:03		 Bodrum'da FETÖ'cüler tekne ile kaçarken yakalandı
28 Ağustos 2021 09:37
Erdoğan: Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu
27 Ağustos 2021 20:47		 Ömer Köse'nin eşi FETÖ'den tutuklandı
27 Ağustos 2021 19:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:54 - Hamsi ve çinekopta bolluk bekleniyor08:52 - 'Drone' pilotluğu gözde meslek oldu08:50 - 'Kızım gel beraber yenelim hastalığı'08:47 - Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira08:41 - Marmara'yı yeraltı arıtma kurtaracak08:39 - İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı
08:38 - Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı08:25 - İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı08:15 - Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi08:06 - İzmir'de site yönetiminden başörtülü kadına yasak08:00 - Pılı pırtıyı toplayıp kaçmak suç değil! Savcılık: Eşya kadının mülkü sayılır07:59 - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
07:45 - 884 bin kişiyle aşının güvenliği ispatlandı! mRNA aşıları güvenli07:35 - Dışişleri, MSB ve MİT ortak çalıştı, tahliyeler tamamlandı07:30 - '150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'07:30 - MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı07:20 - Kuraklık alarmı: 64 kilometrekarelik baraj çöle döndü
07:05 - Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Kırtasiyede pandeminin acısı şimdi çıkıyor
MSB: Roket saldırısı sonucu yaralanan asker şehit oldu
Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı
Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
'150 bin dolarlık Porsche Türkiye'de neden 600 bin dolar?'
İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne olduğunu anlayamamak 1
memur denince akla gelenler 1
sonbahara yakışmak 1
ders zili 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 2
gece gece sözlüğe yazmak 1
iş yerine alışamama 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
yüzdeki çiller 1
kahveye giden erkekler 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam