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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos 2021 07:59
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi
İhlas Haber Ajansı
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