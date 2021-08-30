Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi

Lüks bir eğlence mekanında koruma görevlisiyle tartışma yaşayan Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı'nın, kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnerek hakaretler savurduğu iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabancı ailesinin veliahtı, Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir mekana gitti. İddiaya göre mekanda tuvalet sırası bekleyen Sabancı, bir VIP odaya girdi. VIP'de eğlenen kimliği belirsiz şahsın koruması olan polis memuru, genç adamı odadan çıkması için uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı. Olay bir süre sonra arbedeye dönüştü.

KARAKOLDA İFADE VERDİ

Koruma görevlisi, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etmek isterken, Sabancı kendisini ihbar eden polis memuruna mukavemet gösterdi. Bu sırada Sabancı, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Tehditlerine devam eden Sabancı karakola götürüldü. İfadesine başvurulan genç adam, polislerin kendisine müdahale ettiği sırada dirseğiyle boynuna bastırdıklarını, nefessiz kaldığını ileri sürdü. Polis memurları ise sinirli ve alkollü olduğunu iddia ettikleri Sabancı'nın tehdit ve hakaret ederek kendilerine fiziki müdahale etmeye çalıştığını ileri sürdü.

DAVA AÇILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emrecan Sabancı'nın şüpheli olduğu bir iddianame düzenlendi. İddianamede, Sabancı'nın mekanda görevini yapan koruma polisi ile tartıştığı, sonrasında kendisini karakola götürmek üzere harekete geçen 6 polis memuruna direndiği, bir polis memurunun direnme sırasında aldığı darbeyle var olan eski yarasının açıldığı ve Sabancı'nın polislere hakaretler savurduğu anlatıldı. Sabancı hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

DİLEK YAMAN DEMİR