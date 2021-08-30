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İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde viyadükten demir yoluna düşen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
30 Ağustos 2021 08:25
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İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kamil G. yönetimindeki 50 DF 138 plakalı hafif ticari araç, Bayraklı Mahallesi Cüneyt Sivari Oğulları Sokak'ta viyadükten demir yoluna düştü. Demir korkuluklara çarptıktan sonra düştüğü belirlenen hafif ticari araç, viyadük ayağı ile demir parmaklıklar arasına sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kamil G. ile araçta bulunan Hatice D, Doğucan G, Berkay K. ve Mehmet Can K. ile Ayşenur Bozkurt, ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşenur Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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