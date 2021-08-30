Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
|30 Ağustos 2021 08:38
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