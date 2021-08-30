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Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
30 Ağustos 2021 08:38
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Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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