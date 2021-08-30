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İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı

İş gezisi için Karadağ'a giden Vural Şenalp, bir restoranda yudumladığı içecekteki arının boğazından sokmasıyla hayatını kaybetti.
30 Ağustos 2021 08:39
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İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı

Evli ve bir çocuk babası Vural Şenalp (51), İstanbul'da şans oyunu bayisi işletiyordu. Bir arkadaşı ile birlikte iş gezisi için Karadağ'ın Budva kentine gitmişti. Hem iş görüşmesi hem de tatil yapacaktı. 22 Ağustos 2021 pazar günü, arkadaşı ile yemek için deniz kenarında bir restorana oturdu. Sipariş ettiği içecekten bir yudum aldı. Aldığı yudumla birlikte boğazında bir acı hissetti.

Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre Vural Şenalp, fark etmediği arının içeceğiyle birlikte ağzının içine girdiğini anladı. Vural Şenalp, kendine gelmek için denize atladı. Denizde bir süre yüzen Şenalp, sonra hareketsiz kaldı. Arkadaşı hemen denize koştu ve çevredekilerle birlikte Şenalp'i kıyıya çıkardı.

İKİ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Şenalp'e ilk müdahaleyi kıyıda bulunan sağlık ekibi yaptı. Yaklaşık 10 dakika yapılan kalp masajının ardından biraz kendine gelen Şenalp, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanadeki doktorlar, arının Şenalp'i boğazından soktuğunu belirledi. Yoğun bakımda iki gün kalan Şenalp, Türkiye'ye getirilmek istendiği gün hastanede hayatını kaybetti.

Vural Şenalp'in cenazesi geçtiğimiz perşembe günü Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Şenalp için cuma günü Zincirlikuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Şenalp'in cansız bedeni Kilyos Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
Hürriyet
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