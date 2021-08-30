Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira

Pandemi koşullarında ağırlıklı online yapılan eğitim-öğretimde 2021-2022 dönemi ise yüz yüze olarak 6 Eylül'de başlayacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ilk zilin çalmasını beklerken, son iki haftadır aileleri de okul alışverişi telaşı sardı. Harcamaların içinde en büyük payı ise kırtasiye ürünleri alıyor. Piyasa hareketlendi, 30 bine yakın kırtasiyeci esnafı yoğun talep üzerine 5 Eylül Pazar günü de açık olacak. Alışverişte diğer seçenekler ise online siteler ve zincir marketler.

445 LİRAYI BULUYOR

Posta'dan Gülten Uğurlu'nun haberine göre; Okula yeni başlayan bir öğrencinin sadece kırtasiye maliyeti 420 lirayken, çanta ile birlikte 445 lirayı buluyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde toplamda 5-6 milyar liralık kırtasiye alışverişi yapılacak. Bu pazardan pay kapmak isteyen marketler, ürün yelpazelerini çeşitlendirerek raflarında en geniş yeri kırtasiyeye ayırdı. Marketlerde çanta ortalama 24.95 lira, beslenme kabı 7.50 lira, 6'lı kurşun kalem 2.50 lira ve defter 1.50 liradan satılıyor.

BUNLARA DİKKAT!

Tanıdığınız kırtasiye ve zincir marketlerden alışveriş yapın. Lisanslı ürünler sıkı denetimden geçtiğinden tercih edilebilir.

Ürüne elinizi sürdüğünüzde boya bırakıyorsa, renklendirici madde içeriyordur. Sağlıklı defter ve kartonlar renkli hamurdan üretilir ve renk bırakmaz.

Ürün kötü kokuyorsa kullanılan malzemede zararlı katkı maddesi olabilir. Çocukların sağlığı için çantanın hafif olmasına, sırt askısının geniş ve çift kol için de askısı bulunmasına dikkat edin. Kanserojen maddeler içerebileceği göz önünde bulundurularak kokulu silgiler tercih edilmemeli.

Oyun hamurları katkı maddesi içermemeli, çabuk kurumamalı. Başta boya kalemleri olmak üzere ürünlerin üzerinde mutlaka CE (Avrupa Birliği kalite işareti) yazmalı. Ürünün etiketine mutlaka bakın.

Ürünün üzerinde üreticisi ya da ithalatçısı bilgisi olmalı. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünleri almayın.

EĞİTİMİN GELECEĞİNE KATKI

Migros, 700 çeşit kırtasiye ürününü satışa sundu. Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası 21 liraya hazırlanırken, sırt çantasının fiyatı ise 24.95 liradan başlıyor. Migros, 22 Eylül'e kadar yapılacak kırtasiye alışverisinin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) eğitimin geleceğini desteklemek amacıyla bağışlıyor.

6 TAKSİT İMKANI

BİM, 9 bin 211 mağazasında okul çantasından defter ve kurşun kaleme kadar yüzlerce çeşit ürün sunuyor. Hepsi, bağımsız laboratuvar İntertek tarafından test edilip onaylanmış ürünler. 40 yaprak dikişli defter 1.50 lira, 19'lu kurşun kalem 5.90 lira, kalem kutusu 5.90 lira, beslenme kabı 7.50 liradan satışta. Peşin fiyatına 6 taksit var. Satışlar 17 Eylül'e kadar sürecek.

90 TESTTEN GEÇİRİYOR

Metro Türkiye, zararlı kimyasallar, ağır metaller gibi 90 farklı parametrede testten geçmiş 1000'den fazla ürünü satışa çıkardı. Çıt çıt dosya 1.19 lira, 5'li silgi 2.49 lira, 12 renk pastel boya set 3.99 lira, defter 1.99 lira, 12 renk büyük boy sulu boya set 7.99 lira, mantar pano 9.99 lira, boyama önlüğü 10.99 lira ve proje çantası 10.99 liraya satılıyor.

LABORATUVARDAN ONAY ALIYOR

A101'in 10 bin 1 mağazasında, bağımsız laboratuvarlarda test edilerek onaylanmış ürünler satılıyor. Okul çantası fiyatları 24.95 liradan başlıyor. Kalem çantası 6.50 lira, hazneli kalemtraş 1.95 lira, defter çeşitleri 1.45 lira-14.95 lira arasında, 2 kurşun kalem, 1 kırmızı kalem, 1 silgi ve 1 kalemtraştan oluşan set ise 5.95 liraya rafta.

6 BİN ÜRÜN SEÇENEĞİ

CarrefourSA, marketlerinde 2 bin, carrefoursa.com üzerinden de 6 bin kırtasiye ürünü satıyor. 4'lü silgi 3.99 lira, 8'li kurşun kalem 5.99 lira, defter 3.99 lira, kalem kutusu 5.99 lira, matara 13.5 lira, fotokopi kağıdı 22.99 lira ve okul çantaları da 28.99 liradan başlıyor. 19 Eylül'e kadar yapılacak alışverişlerde 50 lira puan kazanma imkanı var.

8 BİN 741 MAĞAZADA

ŞOK, yüzlerce çeşidi Türkiye genelinde 8 bin 741 mağazasında tüketiciyle buluşturuyor. 6'lı kurşun kalem 2.50 lira, kalemtraş 2.99 lira, 5 renk tükenmez kalem 2.99 lira, 8'li silgi 3.99 lira, 3'lü bant 3.99 lira, 12 renk pastel boya 3.99 lira, 12 renk keçeli kalem 6.99 lira, resim defteri 9.99 lira. Satışlar, 14 Eylül'e kadar sürecek.