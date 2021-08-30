'Kızım gel beraber yenelim hastalığı'

Elif ALTIN'ın haberine göre: Almanya'ya 25 yıl önce göç eden 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Maide Töremiş Aktaş, 12 Kasım 2019 tarihinde "okula gidiyorum" diyerek evden çıkan kızı 21 yaşındaki Nilüfer Töremiş'den bir daha haber alamadı. Kızı PKK terör örgütü tarafından kaçırılan anne Aktaş, 2 yıldır Berlin'de PKK terör örgütünün elinden kızını kurtarmak için Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisi önünde eylem yapıyor.

Kansere yakalandı

Alman yetkili makamlarından destek göremeyen anne Aktaş, resmi ziyaret için Almanya'yada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'de de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü.

Diyarbakır'da HDP İl binası önünde eylem yapan Diyarbakır anneleri ile de dayanışma içerisinde bulunan Aktaş, evlat hasretiyle yaşadığı üzüntü sonrası meme kanserine yakalandı. Hastalığı 3. evrede olmasına rağmen evlat nöbetine devam eden Maide Töremiş Aktaş, Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetinin 3. yıldönümü öncesi Türkiye'ye geldi.

'Kokusunu çok özledim'

Havalimanında Milliyet'e konuşan Aktaş, kızı kaçırıldıktan 2 hafta sonra eylem yapmaya başladığını ve 18 aydır kızını bulmak için mücadele ettiğini söyledi. Aktaş, "Bu kadar sıkıntıya, bu kadar rahatsızlığa rağmen ben kendimi düşünmüyorum. Hala çocuğumu düşünüyorum. Zaten çocuğumu düşündüğüm için buradayım. Bunu ancak anne olan anlar. 16 aydır ben kızımdan hiç haber alamıyorum. Nerede olduğunu nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Bu bilinmezlik beni daha da çaresizleştiriyor. Çok ağır. Çok zor. Ancak benim gibi bu durumu yaşayan anneler anlar. Asıl büyük fırtınalar içeride kopuyor. 10 Ağustos kızımın doğum günüydü. Doğum günü çok buruk geçti. Kavuşursam ilk önce kızıma sımsıkı sarılacağım. Kokusunu çok özledim. Koklayacağım yavrumu. Onu terapiye götüreceğim. Kafasındaki pislikleri atabilmesi için. Bugün yanımda olsaydı. Üniversiteye başlayacaktı. Hakim olmak istiyordu" dedi.

'Sana ihtiyacım var kızım'

Milliyet aracılığıyla kızına seslenen Aktaş şunları söyledi:ben gerçekten çok hastayım. Hastalık içimde, dışımda değil. Durumum çok ağır kemoterapi göreceğim. Lütfen beni azıcık seviyorsan evine gel ve bana destek ol. Ben seni göreyim ki bu hastalığı yenebileyim. Sen vicdan sahibi bir insansın. Vicdanını dinle ve lütfen gel. Gel ki bu hastalığı beraber atlatalım. Senin desteğine çok ihtiyacım var kızım. Sen olmadan başaramam. Senin için duyduğum üzüntü benim iyileşmeme engel olacak. Beni izliyorsan çık gel beraber yenelim bu hastalığı. Seni çok seviyorum kızım. Lütfen evine gel..."

'Almanya üç maymunu oynuyor'

Kızının kaçırıldıktan 2 ay sonra bir İsviçre numarasından kendisini aradığını ve medyada adının geçirilmesinden dolayı tepki gösterdiğini anlatan Aktaş şöyle devam etti: "Sosyal medyadan aldığım tehditlerin haddi hesabı yok. Ben Angela Merkel'in kapısının girişinde eylem yapmama rağmen destek görmedim. Sanki 3 maymunu oynuyorlar. Sessiz kalmalarının arka perdesi bu PKK'yı kötülemek istemiyorlar. Türkiye devleti sağ olsun, çok teşekkür ederim, minnettarım. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu bu konuyla çok ilgili. Ondan Allah razı olsun. Devamlı destekte bulunuyor. Ama benim çocuğum Almanya'dan gitti. Almanya'nın bana destek sunması lazımdı. Eğer bu çocuk PKK'ya değil de IŞİD'e gitmiş olsaydı çoktan bir şeyler yapılmıştı. Demek istiyorlar ki 'Biz PKK'yı destekliyoruz'. Bunun başka yorumu yok."

Aileler tehdit ediliyor

Almanya'da PKK'nın her alanda var olduğunu belirten Aktaş, "Aileler PKK ile iltisaklı derneğe gittiği zaman polise gitmeleri engelleniyor. 'Polise giderseniz çocuğunuzu bir daha göremezsiniz' deniyor. Aileler çocukları öldürülmesin diye gitmiyorlar polise. Eylem de yapmıyorlar. Kızım onların derneğine gittiği için son iki senedir bu nedenle sürekli kavga ediyorduk" ifadelerini kullandı.