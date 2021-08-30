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'Drone' pilotluğu gözde meslek oldu

Yeni meslekler arasına insansız hava aracı pilotluğu da eklendi. Bu cihazların endüstri ve tarımda kullanımı artıyor. Bir drone pilotu deneyimine göre 5 - 15 bin TL arası kazanıyor
30 Ağustos 2021 08:52
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'Drone' pilotluğu gözde meslek oldu

Hanife Baş'ın haberine göre: Drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluğu yeni meslekler arasına katıldı. Drone pilotu olmak isteyenler artarken, kazanç deneyime göre 5 - 15 bin TL arası değişiyor. Drone Market Genel Müdürü Serhan Yaldız, Drone Akademi'de drone ve İHA pilotluğu eğitimi verdiklerini belirterek, talebin sürekli arttığını söyledi.

Türkiye'de sektörün hobi amaçlı başladığını anımsatan Yaldız, "Ancak kısa sürede profesyonel drone pazarı oluştu. Endüstriyel alanda, tarımda kullanımı arttı. Drone pilotluğu meslek olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onayıyla eğitim vermeye başladık. Drone'lar inşaat, haritalama, enerji, kamu ve güvenlik amaçlı kullanılıyor. Tarımda ilaçlama, gübreleme yapılıyor. Profesyonel pilot gerekiyor" dedi.

Ehliyet sınıfları var

Termal kameralı drone'lar ise orman yangınlarıyla mücadelede kullanılabiliyor. Drone'ların ehliyet sınıfları var. 4-15 kg arası İHA 1, 25-100 kg arası İHA 2 ehliyeti gerektiriyor. 500 grama kadar olan drone'larda ehliyet gerekmiyor. 500 gram - 2 kg ağırlıkta ve üzerinde kamera olan her cihaz SHGM'de kayıt altına alınmak zorunda. Yaldız, "Özellikle endüstriyel ve tarım drone'larını kullanmak için ehliyet gerekiyor. İnşaat sektöründe sahada drone'la araştırma yapanlar da var. İki yıldır ülkemizde sektör gelişirken, meslek de oluşuyor" dedi.

Serhan Yaldız, ehliyeti olan kişi sayısının az olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"2016'da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2020'de 215 bin 858 oldu. 2021 sonunda İHA pilotu sayısının 500 binlerde olması bekleniyor. SHGM'ye 300 bine yakın sertifika başvurusu yapıldı. Bu mesleğe erkeklerin ilgisi daha büyük. 2019 yılı itibariyle kadınları da eğitimlerde görmeye başladık."

Drone sayısı 60 bine yaklaştı

Cihaz sayısı arttıkça daha fazla pilota ihtiyaç duyulacağını dile getiren Yaldız, "Özellikle İHA 2 ehliyeti altın bilezik olacak. 25-100 kg'lik drone'lar özellikle tarımda kullanılıyor. Türkiye'deki kayıtlı 215 bin kişinin çoğu hobi olarak yapıyor. On bine yakın profesyonel var. Drone'u olmayanlar da sertifika alıyor. Türkiye'de 50 bin drone var. Bu yıl 60 bine çıkar" dedi.
Milliyet
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