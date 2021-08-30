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Hamsi ve çinekopta bolluk bekleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Başkanı ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, "Denizlerimizde bol balık olacağının sinyalleri şimdiden gelmeye başladı. Özellikle hamsi ve çinekopta bolluk yaşanmasını bekliyoruz" dedi
30 Ağustos 2021 08:54
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Hamsi ve çinekopta bolluk bekleniyor

Sagun, denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de son bulacağını hatırlatarak, balıkçıların denizlere açılmak için gün saydığını belirtti.

Türkiye'de her yıl 600 bin ton civarı üretimin yarı yarıya avcılık ve yetiştiricilikten elde edildiğini bildiren Sagun, haziranda Marmara Denizi'nde görülen müsilajın başlangıçta endişe yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak alınan önlemler ve yapılan temizleme çalışmalarının sonucunda denizlerimiz yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Tarım Bakanlığımız ve belediyelerin yoğun temizleme çalışmaları neticesinde ilk günlerdeki gibi büyük bir tehlikeden söz etmek mümkün değil. Bu yıl balıkçılarımız umutlu."

'Müsilaj etkilemez'

Müsilajın ihracata olumsuz etkisi olmayacağını savunan Sagun, Türkiye'nin ağırlıklı olarak çipura, levrek, alabalık ve orkinos ihraç ettiğini, son 1-2 yıldır bu ürünler arasına eklenen Karadeniz somonunda da ihracatın istikrarlı bir şekilde arttığını aktardı. Sagun, bu ürünlerin ağırlıklı olarak açık denizlerden, Ege ve Akdeniz'deki korunaklı çiftliklerden elde edildiğini, bu nedenle ihracat açısından hiçbir endişe duymadıklarını bildirdi.

Sagun, su ürünleri ihracatının ocak - temmuz döneminde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 39.5 artarak 763.6 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Tekne sahibi balıkçı 'turizm' izni istiyor

Dünyada da uygulanan 'balık avlama turizmi'nin Türkiye'de de yapılması için balıkçı teknelerinin sahipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan izin bekliyor. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ile yürüttükleri 5 yıllık yönetim planına göre 'pesca turizmi'nin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Amatör balık avlama turizm izninin ticari balıkçılara verilmesini istediklerini ifade eden Çetin, şunları söyledi:

"Pesca turizmi daha fazla av aracıyla av baskısı yapmak değil. Bir balıkçı ağını bırakır. Amatörler ona yardım eder. Ağı ona attırırsın, balığı temizler, ona satarsın, isterse yedirirsin. İsteyenlere misina verirsin. Ne balık tutacağına sen karar verirsin. Tekneye gelen turist bir balıkçı gününü nasıl geçiriyor bunu yaşatmak amaçlanıyor
DHA
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