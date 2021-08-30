Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
|30 Ağustos 2021 09:58
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Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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