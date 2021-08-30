Şırnak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
|30 Ağustos 2021 10:07
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleriyle operasyon düzenlendi.
Jandarma silahlı insansız hava aracının (J-SİHA) da kullanıldığı operasyonda, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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