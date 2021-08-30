Afganistan'dan Türkiye mesajı: Türk askeri yeniden gelecek
|30 Ağustos 2021 10:51
|+Aa- Yazdır
Yeni Şafak'a konuşan Şüra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Türk askerinin, NATO görevi sona erdiği için Afganistan'dan çekildiğini hatırlatarak, "İnşallah yeni yönetim kurulduktan sonra müstakil bir hükümet tarafından Türk askeri yeniden buraya gelecektir" dedi. Hükümet kurulduktan sonra ilişki kurulacak ilk ülkenin Türkiye olacağına inandığını belirten Azizullah Din Muhammed, "Hem ekonomik hem de siyasi anlamda Reis Bey'in (Erdoğan) söylediği gibi yakın ilişkiler var. Birçok konuda destekleri olacaktır. Ve Erdoğan Bey'e bu mesajından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Afganistan'daki barış komisyonu Şüra-i Sulh Konseyi Başkanı Azizullah Din Muhammed, Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Ülkede en önemli şeyin güvenlik olduğunu kaydeden Muhammed, hükümetin kurulmasıyla istikrarın sağlanacağını kaydetti. Hükümet ilan edildiğinde insanların o zaman rahatlayacağını, insanların ekmeklerini kazanabileceklerini belirten Muhammed "Taliban'ın bunlarla ilgili çalışması gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin desteğini alırız
Türkler ve Afganlar arasında tarihi bağ bulunduğunu aktaran Muhammed, Afganistan'da siyasi yapı oluşturulurken Türkiye'nin de ekonomi ve eğitim alanında destek vereceğini öngördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Afganistan için her tür desteği yapmaya hazırız. Kabil'deki yönetimden sinyal bekliyoruz" açıklamasını da değerlendiren Muhammed, "Hükümet kurulursa tabii ki Türkiye'nin desteğini alırız. İlk ilişki kurulacak ülkenin Türkiye olacağına inanıyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kabil'deki havalimanı yakınlarına 5 roket düştü
30 Ağustos 2021 10:36
|'Kızım gel beraber yenelim hastalığı'
30 Ağustos 2021 08:50
|İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak
29 Ağustos 2021 18:58
|Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu
28 Ağustos 2021 22:23
|Afganistan'da 2 üst düzey DEAŞ'lı öldürüldü
28 Ağustos 2021 22:22
|Çin'den ABD'nin Covid-19 raporuna tepki: Siyasi bir rapordur
28 Ağustos 2021 20:21
|İngiliz bilim insanları açıkladı: Delta iki kat hastanelik ediyor
28 Ağustos 2021 17:59
|Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir!
28 Ağustos 2021 17:56
|ABD'den DEAŞ'a misilleme: SİHA'larla vurdular
28 Ağustos 2021 06:30
|Pentagon: Afganistan'da ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz
27 Ağustos 2021 19:34