Gaziantep'te gurbetçinin aracından içinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı
|30 Ağustos 2021 10:59
|+Aa- Yazdır
Tatil için ailesiyle memleketi Gaziantep'e gelen gurbetçinin içerisinde altın ve dövizin bulunduğu çantası, otomobilinden çalındı.
Alınan bilgiye göre, Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Hurşit Ümit Güneş (24), kısa bir süre önce ailesiyle memleketi Gaziantep'e geldi. Güneş, alışveriş yapmak için İnönü Caddesi'nde otomobilini durdurarak bir oyuncak dükkanına girdi.
Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, aracın camını indirerek içerisinde altın ve dövizin bulunduğu çantayı alıp kaçtı.
Güneş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede çalışma başlattı.
Güneş, gazetecilere, çantasında yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve döviz bulunduğunu söyledi.
Tatil için memleketine geldiğini anlatan Güneş, "Pazar günü yola çıkacaktım ama çıkamıyorum ve mağdurum. Hırsızların bulunmasını istiyorum. Fransa'ya dönmek için evrak ve paramın bulunmasını istiyorum. Kısa zamanda suçluların yakalanacağına inanıyoruz. Çantanın içindeki çocuğum, eşim ve kendime ait belgeler nedeniyle Fransa'ya dönemediğimiz için üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 10:24
|Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde selin yaraları sarılıyor
30 Ağustos 2021 09:22
|İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı
30 Ağustos 2021 08:25
|Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
30 Ağustos 2021 08:15
|Fuhuş baskınında yakalanan şahıslardan 2'si muhtar çıktı
29 Ağustos 2021 22:23
|İstanbul'da 5 milyonluk hırsızlık yapan çete çökertildi
29 Ağustos 2021 21:27
|14 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor
29 Ağustos 2021 19:38
|Baro başkanının hesabını çaldı, 'Zaten yakalanacağım, 500 TL verin' dedi
29 Ağustos 2021 19:30
|Belediye başkanına hakaret eden kişiye soruşturma başlatıldı
29 Ağustos 2021 17:03
|Otobüs ile ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı
29 Ağustos 2021 15:57