Eylülde ekonomi gündemi yoğun olacak

- Türkiye'de eylül ayı, ekonomi veri gündemi açısından yoğun geçecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, ramazanı da kapsayan bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir dönem tam kapanma yaşanmış, üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmişti. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilirken, şehirler arası seyahatlere ve konaklamalara kısıtlamalar getirilmişti.

Bu yıl Kovid-19'a karşı önlemlerin en yoğun alındığı söz konusu döneme ilişkin büyüme rakamları 1 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından duyurulacak.

Tüm bu önlemlere rağmen 2020 yılı aynı dönemdeki baz etkisi de dikkate alındığında, AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümenin yakalandığını hatırlatarak, ikinci çeyrekte de ciddi bir büyüme rakamı kaydedilmesini beklediklerini açıklamıştı.

- İhracat ve enflasyon

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Eylül Perşembe günü ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Türkiye ihracatı, temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoruyla ilk defa 200 milyar doları geçerek 201,5 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. İhracatta yılın tamamı için 210 milyar doların aşılması hedefleniyor.

Gelecek hafta açıklanacak bir diğer veri ise enflasyon rakamları olacak. TÜİK, 3 Eylül Cuma günü ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini kamuoyuna duyuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,8 artmıştı.

- İşsizlik ve sanayi üretim endeksi takip edilecek

Gözlerin çevrileceği bir diğer veri olan işsizlik rakamları ise 10 Eylül'de belli olacak. TÜİK, temmuz dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 olmuştu.

Öte yandan 13 Eylül Pazartesi günü duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri, sanayi üretim endeksi ve 14 Eylül'de açıklanacak konut satış istatistikleri de yakından takip edilecek.

Ayrıca 22 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak tüketici güven endeksi ile 29 Eylül'de açıklanacak ekonomik güven endeksi de yurt içi piyasaların gündeminde yer alacak. Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100,8'e yükselmişti.

- Ekonominin yol haritası belli oluyor

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ayrıntıları da yakından takip edilecek. OVP ile 2022-2024 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, OVP hazırlıklarını, kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak, halkın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürdüklerini söylemişti. Oktay, eylül ayının ilk yarısında OVP'yi kamuoyuna duyurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Programın açıklanmasıyla, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Orta Vadeli Program ve Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirildi. Bu kapsamda, OVP ile mali plan da açıklanmış ve temel bütçe büyüklükleri belirlenmiş olacak. Bakanlıklar bu kapsamda eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve 2022 yılı bütçelerini hazırlayacak.

- Faiz kararı 23 Eylül'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak.