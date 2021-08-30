Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son 15 günde koronavirüs vaka sayılarında 3-5 kat artış yaşandığını belirterek, "Son 15 gündür hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız mevcut. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık" dedi. 40 yaş altı vakalarının çok yoğun olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Savaşçı, 65 yaş üstüne de dikkati çekerek, "Özellikle 65 yaş üzerinde de 2 doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı" dedi.
|30 Ağustos 2021 12:14
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Ağustos'ta merkez ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
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