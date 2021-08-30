https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doç. Dr. Savaşçı uyardı: Kırmızı alarm vermeye başladık

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son 15 günde koronavirüs vaka sayılarında 3-5 kat artış yaşandığını belirterek, "Son 15 gündür hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız mevcut. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık" dedi. 40 yaş altı vakalarının çok yoğun olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Savaşçı, 65 yaş üstüne de dikkati çekerek, "Özellikle 65 yaş üzerinde de 2 doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı" dedi.
30 Ağustos 2021 11:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs vakalarındaki artış ile ilgili konuştu.

Savaşçı, özellikle son 15 gündür vaka sayılarında çok ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Önceki dönemde aslında ayakta hafif vakalarımız mevcuttu ama son 15 gündür hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan, şu anda kliniklerde yoğun bakım yeri beklediğimiz hastalarımız mevcut. Demek ki durum ciddiye gidiyor, bunu buradan anlayabiliriz. Bunun birinci öncelik nedeni; halen daha aşı yaptırmak istemeyen, aşı olmamış insanlarımız var. Hatta bir ailede anne-baba aşı yaptırıyor, 21 yaşındaki çocukları yaptırmamıştı. Aile çok üzülüyor, çocuğu yatırmak zorunda kaldık ve genel durumu kötüydü. Genel olarak vaka dağılımına baktığımızda 40 yaş altı vakalarımız çok yoğun. Özellikle 65 yaş üzerinde de 2 doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı" şeklinde konuştu.

OKUL SERVİSİ UYARISI

Savaşçı, okulların açılmasıyla birlikte uyulması gereken kurallara dikkat çekerek, "Özellikle yavrularımız, büyük bir heyecan içinde ailelerle birlikte okulların açılmasını bekliyor. Okullarda bir yoğunluk olacak, servislerde de olacak. Yavrularımızı korumak istiyorsak, birinci öncelik ailelerimizin aşılanması. İkinci öncelik, ailelerimiz aşılı olsalar bile yine de maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmeleri ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri. Okullarda öğretmenlerimiz ve yönetim bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Ayrıca servisler biraz riskli duruyor. Servislerde maddi kayıp yaşanmaması için çok boş koltuklu bir sistem olmayacaktır. Çocukların özellikle serviste bir şey yiyip içmemeleri, maskelerini çıkarmamaları gerekiyor. Mümkünse klimalar değil, doğal havalandırma dediğimiz pencerelerin güvenli şekilde açılması gerekiyor. Koltuk tutacaklarının, elle temas edilen yüzeylerin her servisten sonra dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çocuklarımız servisten inişte ve binişte el dezenfektanı kullanmalı. Serviste geçirilen süre uzun tutulmamalı. Ancak burada anahtar nokta aşılanma" ifadesini kullandı.

"ÇOCUK VAKA SAYILARI DA ARTTI"

Bir kez daha aşının önemini hatırlatan Savaşçı, "Gece sabahlara kadar baktığımız hastalarda şunu görüyoruz; anneler, babalar bu konuda çok üzgün, çocuklarına söz geçiremiyorlar, 'aşı yaptıramadık' diyorlar. Ne yazık ki 18-20 yaşında yoğun bakımda, akciğerlerinde hava alacak yer kalmayan genç hastalar takip ediyoruz. Çocuk vaka sayıları da arttı. Yavrularımızı 12 yaşına kadar aşılayabiliyoruz, 12 yaşın altını da korumak istiyorsak, toplumun bağışıklık düzeyini en üst seviyeye çıkarmamız gerekir. Birbirimiz ile temas etmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla biraz kurallara dikkat edemeyebiliyoruz. Hem kurallara dikkat edip hem de aşılarımızı yaptırmak zorundayız" diye konuştu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
30 Ağustos 2021 12:45		 Meteorolojiden Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı
30 Ağustos 2021 12:36
Gelin ve damada AFAD'ın kampanyasına yapılan bağışların dekontları takıldı
30 Ağustos 2021 12:34		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'da Kur'an tilaveti okudu
30 Ağustos 2021 12:10
50 yıllık barajın suyu çekildi
30 Ağustos 2021 11:45		 Sinop'taki sel mağdurlarını tahliye eden gemi personeli yaşadıklarını anlattı
30 Ağustos 2021 11:15
İBB araştırmasında ortaya çıktı: Kadınlar geceleri taksiye binemiyor
30 Ağustos 2021 10:49		 Marmara'yı yeraltı arıtma kurtaracak
30 Ağustos 2021 08:41
İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı
30 Ağustos 2021 08:39		 İzmir'de site yönetiminden başörtülü kadına yasak
30 Ağustos 2021 08:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı12:45 - Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti12:45 - Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı12:36 - Meteorolojiden Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı12:34 - Gelin ve damada AFAD'ın kampanyasına yapılan bağışların dekontları takıldı12:32 - Karantina ihlali yapan otobüsteki kadın yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi
12:29 - İl emrine atananları İl MEM'ler ilçe emrine atıyor. Peki, il içinde ilçe özrü olanlara ne olacak?12:14 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı12:10 - Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?12:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'da Kur'an tilaveti okudu11:59 - ULAK'ın iletişim gücü orman yangınlarına müdahalede kendini gösterdi11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
11:54 - 1 milyon 352 bin kişinin kişisel verileri çalındı11:51 - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur11:48 - Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu11:45 - 50 yıllık barajın suyu çekildi11:42 - Doç. Dr. Savaşçı uyardı: Kırmızı alarm vermeye başladık
11:41 - Yüz yüze eğitim öncesi konut krizi kapıda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
eylül 1
difenbahya 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
memur denince akla gelenler 1
düştüysek kalkarız 1
dolaylı yoldan yaklaşan insan 1
kahveye giden erkekler 1
iş yerine alışamama 1
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam