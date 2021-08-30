Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'da Kur'an tilaveti okudu
Geçtiğimiz gün Bosna'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an okudu.
|30 Ağustos 2021 12:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Cuma günü resmi ziyaretler kapsamında Bosna'ya gitti.
Burada resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katılmasının yanında, tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an tilaveti verdiği camide kameralara da yansıdı.
CEMAAT, ERDOĞAN'I KUR'AN OKURKEN KAYDETTİ
Cami cemaati tarafından kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilaveti verdiği sırada cemaatin sessizlik içerisinde dinlediği görüldü.
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