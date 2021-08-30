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Karantina ihlali yapan otobüsteki kadın yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde temaslı olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen otobüsteki kadın yolcu hakkında işlem yapıldı.
30 Ağustos 2021 12:32
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Karantina ihlali yapan otobüsteki kadın yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki jandarma yol kontrol noktasında denetim yapan ekipler, yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, yolculardan M.Y. adlı kadının, pozitif vaka ile temaslı olduğu için Antalya'da karantina altına alındığını ve karantina kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Kadının, kendi HES kodu ve kimliği yerine kardeşinin bilgileriyle yolculuk yaptığı anlaşıldı.

Bunun üzerine ekipler, M.Y. hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca yolcu, kontrol noktasına gelen İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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