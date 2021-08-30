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Gelin ve damada AFAD'ın kampanyasına yapılan bağışların dekontları takıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde farkındalık oluşturmak isteyen Ömer Çapoğlu, yangın ve sel afetlerinin ardından AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına bağış yapılması amacıyla, oğlunun düğün davetiyesi ile broşür dağıttı- Düğünde genç çifte bazı davetliler, takı yerine bağış dekontlarını taktı - Ömer Çapoğlu:- "Bu kampanyanın artarak devam etmesini, tüm düğün yapacak eş dost ve akrabalarımızın ve milletimizin bu kampanyaya katılarak ilerletmelerini canı gönülden temenni ediyorum"
30 Ağustos 2021 12:34
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Gelin ve damada AFAD'ın kampanyasına yapılan bağışların dekontları takıldı

- Samsun'un Bafra ilçesinde bir düğünde bazı davetliler, genç çifte takı yerine, yangın ve sel afetlerinin ardından AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışların dekontlarını taktı.

İş insanı Ömer Çapoğlu, yangın ve sel afetlerinde genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan yardım kampanyasına destek vermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için oğlunun düğün davetiyesi ile birlikte broşür dağıttı.

Düğünlerine çiçek göndermek isteyenlerden AFAD'ın kampanyasına bağış yapmalarını rica eden Çapoğlu, böylelikle kampanyanın daha çok kişiye ulaştırılmasını istedi.

Çapoğlu'nun oğlu Emre ve gelini Şeyma Nur Mırık'ın düğünündeki takı merasiminde genç çifte bazı konukların bağış dekontlarını taktıkları görüldü.

Ömer Çapoğlu, AA muhabirine, ülkede yakın zamanda yaşanan yangın ve sel afetlerine işaret ederek, insanların bu zamanda en ufak yardıma bile ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile afetzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan kampanyayla ilgili farkındalık oluşturmak ve kampanyaya destek olmak istediklerini anlatan Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz düğünümüzde o çiçekleri görmesek de olur ama düğümüzde takı takan arkadaşlarımız buradaki katkılarını dekontlarını sunarak gösterdiler. Ailem, başta oğlum ve gelinim, böyle bir kampanyaya iştirak ettiğimizden dolayı çok mutlu oldular. Bu vesile ile bu kampanyanın artarak devam etmesini, tüm düğün yapacak eş dost ve akrabalarımızın ve milletimizin bu kampanyaya katılarak ilerletmelerini canı gönülden temenni ediyorum. Böylece afetten zarar gören kardeşlerimizin de bir nebze olsun yaralarını sarabildiysek, yardımcı olabildiysek bizim için en büyük onur kaynağıdır."

Gelin Şeyma Nur Çapoğlu, kampanyaya destek veren ve kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

Damat Emre Çapoğlu da "Türk milleti olarak zor günlerde vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz. Oradaki vatandaşlarımızın başına gelen afet yarın bizim de başımıza gelebilir. Deprem, yangın veya sel felaketi olabilir. Belki bugün iyiyiz ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Tüm vatandaşlarımız oradaki vatandaşlarımıza yardım ederse ne mutlu bize." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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