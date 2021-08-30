Meteorolojiden Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|30 Ağustos 2021 12:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
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