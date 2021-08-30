https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan:- "Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz"- Anne Mevlide Üçdağ:- "7 gün 24 saat evlat nöbeti tutuyoruz. 3 Eylül'de tüm dünyayı buraya destek olmaya çağırıyoruz. Artık yer yerinden oynasın ve annelerin feryadı, çığlığı duyulsun"
30 Ağustos 2021 12:45
+Aa- Yazdır
Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 728. gününde sürüyor.

Konya'dan gelen yaklaşık 50 görme engelli ve yakınlarından oluşan grup, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, grup adına yaptığı açıklamada, gönül birliği oluşturmak için Konya'dan dernek üyeleriyle Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

"Her ne kadar bazı şeyleri göremesek de annelerin yüreğindeki evlat sevgisini görüyoruz." diyen Özağan, şöyle konuştu:

"Kardeşçe, birlikte yaşama duygusunun ne olduğunu biliyoruz. Önemli olan görmek değil, gönül birlikteliği ile aynı çatı altında yaşamak. Bugün gelmek nasip oldu ve annelerimizle birlikte olmaktan memnunuz."

7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş da destek ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akkuş, çocukları dağdan indirmek için tüm Türkiye'den destek beklediklerini belirtti.

Anne Mevlide Üçdağ ise oğlu Ramazan için eylemde bulunduğunu, 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini söyledi.

728 gündür aralıksız evlat nöbeti tuttuklarını kaydeden Üçdağ, "7 gün 24 saat evlat nöbeti tutuyoruz. 3 Eylül'de tüm dünyayı buraya destek olmaya çağırıyoruz. Artık yer yerinden oynasın ve annelerin feryadı, çığlığı duyulsun." dedi.

Üçdağ, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı
30 Ağustos 2021 12:36		 Gelin ve damada AFAD'ın kampanyasına yapılan bağışların dekontları takıldı
30 Ağustos 2021 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'da Kur'an tilaveti okudu
30 Ağustos 2021 12:10		 50 yıllık barajın suyu çekildi
30 Ağustos 2021 11:45
Doç. Dr. Savaşçı uyardı: Kırmızı alarm vermeye başladık
30 Ağustos 2021 11:42		 Sinop'taki sel mağdurlarını tahliye eden gemi personeli yaşadıklarını anlattı
30 Ağustos 2021 11:15
İBB araştırmasında ortaya çıktı: Kadınlar geceleri taksiye binemiyor
30 Ağustos 2021 10:49		 Marmara'yı yeraltı arıtma kurtaracak
30 Ağustos 2021 08:41
İçeceğini yudumladı ve hayatını kaybetti: Ölüm nedeni arı
30 Ağustos 2021 08:39		 İzmir'de site yönetiminden başörtülü kadına yasak
30 Ağustos 2021 08:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı12:45 - Görme engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti12:45 - Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı12:36 - Meteorolojiden Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı12:34 - Gelin ve damada AFAD'ın kampanyasına yapılan bağışların dekontları takıldı12:32 - Karantina ihlali yapan otobüsteki kadın yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi
12:29 - İl emrine atananları İl MEM'ler ilçe emrine atıyor. Peki, il içinde ilçe özrü olanlara ne olacak?12:14 - Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı12:10 - Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?12:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'da Kur'an tilaveti okudu11:59 - ULAK'ın iletişim gücü orman yangınlarına müdahalede kendini gösterdi11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
11:54 - 1 milyon 352 bin kişinin kişisel verileri çalındı11:51 - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur11:48 - Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu11:45 - 50 yıllık barajın suyu çekildi11:42 - Doç. Dr. Savaşçı uyardı: Kırmızı alarm vermeye başladık
11:41 - Yüz yüze eğitim öncesi konut krizi kapıda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu gece erken uyuyacağım 1
insanların zekasını tartmak 1
yüzdeki çiller 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
Ali mühendis 1
baba sevgisi 1
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
kahveye giden erkekler 1
babaannemiz gibi yemek 1
karşıyakada izmirin gülü 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam