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Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
|30 Ağustos 2021 12:45
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Alınan bilgiye göre, akrabalarının düğününe gidenleri taşıyan Nazım Adıyaman yönetimindeki 34 SN 0748 plakalı otomobil, Uzungeçit kara yolunda şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ile Azat ve Kevser Adıyaman, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azat ve Kevser Adıyaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan sürücü Adıyaman, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.
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