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Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı

Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
30 Ağustos 2021 12:52
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Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aranan A.E'nin Trabzon'da ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresinde yapılan aramada cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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