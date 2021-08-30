Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
|30 Ağustos 2021 12:52
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aranan A.E'nin Trabzon'da ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Zanlının adresinde yapılan aramada cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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