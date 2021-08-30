AB sisteme dahil etti: Türk vatandaşları seyahat edebilecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk vatandaşlarının 27 Avrupa ülkesine sorunsuz bir şekilde seyahat edebileceğini açıkladı.
|30 Ağustos 2021 13:07
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaptığı açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) "Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:
"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) "Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik" Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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