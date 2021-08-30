Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı.
|30 Ağustos 2021 13:44
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Güvenlik güçleri tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 8 FETÖ şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.H.C, B.D, H.D, K.B, H.Ü, A.E ve K.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerinin 4 gün önce Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalanmıştı.
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