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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı.
30 Ağustos 2021 13:44
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan 8 FETÖ şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden İ.H.C, B.D, H.D, K.B, H.Ü, A.E ve K.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin 4 gün önce Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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