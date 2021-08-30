Mersin'deki 7 meslek lisesinde 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersi başlıyor. Geçen yıl imzalanan protokol çerçevesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle 7 meslek lisesinin müfredatına 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersi eklenecek. Çalışma kapsamında, Rusya'da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinde (MEPhI) Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) işletme personeline yönelik eğitim programını tamamlayan Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, Mersin'deki meslek liselerinde görev yapan öğretmenlere eğitim verdi.

Eğitim kapsamında, öğretmenler bir hafta boyunca inşası devam eden Akkuyu NGS'nin eğitim merkezinde düzenlenen derslere ve seminerlere katıldı. Eğitimler, NRNU MEPhI Üniversitesinde "Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik" bölümünden mezun olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin kalifiye uzmanları tarafından verildi. Bu çalışma doğrultusunda, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle Mersin'de bulunan 7 meslek lisesinin müfredatına 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersi eklenecek.

Eğitimler, 2020 Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Akkuyu NGS projesinin ana yüklenicisi olan TITAN2 IC İÇTAŞ İnşaat Anonim Şirketi ortak girişimi arasında imzalanan mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., protokol kapsamında, "Nükleer Enerjiye Giriş" dersi için eğitim materyalleri geliştirme ve yayınlamanın yanı sıra Akkuyu NGS projesinin inşaat ve montaj işleri aşamasında işgücüne yönelik ihtiyaçların analiz edilmesi için tarafların ortak çalışmasına katılma yükümlülüğünü üstlendi.

Verilen eğitimde, Akkuyu Nükleer A.Ş. Elektrik Ünitesi Uzmanı Ahmet Yasin Öner, "Nükleer Enerji ve Modern Dünyadaki Rolü"; Radyasyon Güvenliği Uzmanı Deniz Leblebici "Atom, Radyasyon ve Radyoaktivite" konulu sunumlar yaparken, Onarım Hazırlık ve Uygulama Birimi Uzmanı Okan Koç, radyoaktif izotopların uygulama alanları; Türbin Atölyesi Uzmanı Ahmet Avcı, nükleer yakıt döngüsü; Onarım Yönetimi Uzmanı Atahan Kise?ik ise nükleer santrallerin çalışma prensipleri ve nükleer güvenlik konusunda bilgi verdi.

"Müfredata 'Nükleer Enerjiye Giriş' ve Rusça dersleri eklenecek"

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yer alan Atatürk Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Nurettin Ambaroğlu, eğitim programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Bu yıldan itibaren hem bizim okulumuzun hem de diğer 6 teknik okulun 11'nci sınıflarının müfredatına 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersi için haftada 2 akademik saat ve Rusça dili eğitimi için 4 saat eklenecek. Öğrencilerimize modern teknolojileri uygulayarak insanların atom enerjisini nasıl kullandıklarını anlatacağız. İlerleyen zamanda, NGS şantiyesinde öğrenciler için uygulamalı dersler vermeyi planlıyoruz. Yakın gelecekte bu kursa çeşitli eğitim kurumlarından ve uzmanlık alanlarından yaklaşık 700 öğrencinin katılmasını bekliyoruz. Temsil ettiğim lisede geleceğin mimarları, beton işçileri ve kalıp ustalarına dersler verilecek. İlerleyen zamanda derslerin 12, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini planlıyoruz. Uzun vadede hedefimiz, meslek liselerinde, nükleer sanayinin ihtiyaçlarına yönelik uzmanlar yetiştirmek. Öğretmenlerimiz de bu konuyla yakından ilgileniyor, özellikle eğitim sırasında gerekli tüm bilgileri kalifiye uzmanlardan alma fırsatı buluyorlar."

"Edindiğimiz bilgileri öğrencilerimize aktarmaya hazırız"

Aynı lisede fizik öğretmeni olarak görev yapan Latif Uzun da "Gelecekte öğrencilerimize atom enerjisini anlatmak durumunda olacağız. Bu nedenle bu eğitim biz öğretmenler için çok etkili ve inanılmaz faydalı oldu. NGS'nin çalışma prensiplerini daha iyi anlamamıza yardımcı olması açısından, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etmek ve tesisin nasıl inşa edildiğini kendi gözlerimizle görmeyi elbette isteriz. Nükleer endüstrinin gerçek profesyonelleri Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanlarının detaylı sunumları bize ilham verdi ve edindiğimiz bilgileri öğrencilerimize aktarmaya hazırız" dedi.

"Rusya'da aldığımız eğitimlerde edindiğimiz bilgileri öğretmenlere aktarma şansını yakaladık"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Elektrik Atölyesi Uzmanı Ahmet Yasin Öner ise yaptığı açıklamada, "Bu, edindiğimiz bilgileri Türk gençliğine aktarmamız için büyük bir fırsat. Bu vesileyle Enerji Bakanlığına ve şirketimize, bize duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Lise öğretmenlerimize, eğitim kursunun modüllerini mümkün olduğu ölçüde anlatmaya ve sordukları tüm soruları yanıtlamaya çalıştık. Rusya'da aldığımız eğitimlerde edindiğimiz bilgileri öğretmenlere aktarma şansını yakaladık. Bu, bizim için inanılmaz derecede değerli bir deneyim oldu. Umarım bu seminerler sayesinde öğretmenler de dersin içeriğine daha iyi hakim olmuşlardır ve Akkuyu NGS hakkında detaylı bilgi almışlardır" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Radyasyon Güvenliği Uzmanı Deniz Leblebici de "Böyle bir projede yer aldığım, genç neslin nükleer enerji hakkında daha fazla bilgi edinmesine katkı sağladığım ve gelecekte nükleer santralde istihdam fırsatına sahip olmalarına yardımcı olduğum için çok mutluyum. Konuyu anlaşılır bir biçimde sunmaya çalışırken, öğrenciler arasında bence en sık ortaya çıkacak olan sorulara da ayrıntılı şekilde cevap vermeye gayret ettik" diye konuştu.

'Nükleer Enerjiye Giriş' dersine yönelik bir ders kitabı hazırlandı

İnşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali için nitelikli personel yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Akkuyu NGS projesinin ana yüklenicisi olan TITAN2 IC İÇTAŞ İnşaat Anonim Şirketi ortak girişimi arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokol çerçevesinde, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin uzmanlaşmış bölümlerinin öğretmenlerinin desteğiyle 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersine yönelik bir ders kitabı hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan akademik ders, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Mersin ilinde bulunan 7 meslek lisesinin müfredatına dahil edildi. Öğrencilere gerekli tüm materyallerin sağlanacağı program kapsamında, verimliliği artırmak için Akkuyu NGS şantiyesine teknik geziler yapılması, inşaatı devam eden NGS'deki eğitim merkezinde ek dersler yapılması ve Mersin'deki Akkuyu NGS Halkla İlişkiler Merkezine turlar düzenlenmesi de planlanıyor.