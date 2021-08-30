https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar: Talep gelirse Kabil Havalimanı'nın işletilmesini değerlendiririz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Afganistan'daki havalimanı) Durum ve şartlar uygun olursa, bize de bir talep gelirse değerlendirmeye hazırız." dedi.
30 Ağustos 2021 13:52
+Aa- Yazdır
Bakan Akar: Talep gelirse Kabil Havalimanı'nın işletilmesini değerlendiririz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanının işletilmesine yönelik, "Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubaylarla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir gazetecinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik sorusu üzerine Akar, Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.

İki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi geçmiş ve ortak kültürel değerlerin bulunduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP Kadıköy İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunurken sırtını döndü
30 Ağustos 2021 14:41		 Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
30 Ağustos 2021 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Ağustos 2021 11:59		 Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
30 Ağustos 2021 11:51
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
30 Ağustos 2021 10:11		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30 Ağustos 2021 09:58
Dışişleri, MSB ve MİT ortak çalıştı, tahliyeler tamamlandı
30 Ağustos 2021 07:35		 30 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Ağustos 2021 00:02
Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz
29 Ağustos 2021 20:58		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
29 Ağustos 2021 19:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:48 - CHP Kadıköy İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunurken sırtını döndü14:34 - Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş14:28 - Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi14:20 - Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı14:14 - AKINCI TİHA dünya gündeminde14:08 - YÖK, doçentlerin ek gösterge sorununda birliktelik sağlamalı!
14:08 - Rize Valisinden 'vaka' açıklaması: Arzu etmediğimiz bir liderlik14:03 - Beşiktaş Başkanı Çebi'ye hırsızlık şoku! Çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu13:52 - Bakan Akar: Talep gelirse Kabil Havalimanı'nın işletilmesini değerlendiririz13:48 - 7 meslek lisesinde 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersi başlıyor13:44 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı13:37 - Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
13:24 - Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı13:20 - 31 Türk öğretmen eTwinning'de ilki gerçekleştirdi13:14 - Gizemli mağara da kuraklıktan nasibi aldı13:07 - AB sisteme dahil etti: Türk vatandaşları seyahat edebilecek13:03 - Delta'dan daha tehlikeli varyant keşfedildi
12:52 - Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30 ağustos zafer bayramı 1
boş ders 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
düştüysek kalkarız 1
insanların ben bilirim tavırları 1
kahveye giden erkekler 1
difenbahya 1
mithat körler 1
iş yerine alışamama 1
karşıyakada izmirin gülü 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam