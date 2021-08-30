Beşiktaş Başkanı Çebi'ye hırsızlık şoku! Çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu
|30 Ağustos 2021 14:03
|+Aa- Yazdır
Olay, 15 Ağustos'ta Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Üsküdar'daki evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi apartmanın önündeki güvenlik kulübesinin açığını buldu. Anahtarı alan şahıs araca binip apartmanın önünden hızla uzaklaştı. Şirket aracının yerinde olmadığını fark eden Çebi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
110'a yakın kamera incelendi
Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler şahsın çaldığı araca farklı bir plaka taktığını belirledi. Polis ekipleri tarafından 100'den fazla sayıda incelenen kamera kayıtlarının ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Öte yandan incelemeler sonucu çalınan aracın Maslak'ta bir depoda tutulduğu da belirlendi.
Polis ekipleri yaptıkları operasyonla kimliği tespit edilen Anıl K.'yı Maltepe'de ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakalayarak çalınan araca ulaştı.
Anıl K. ile işbirliği yaptığı düşünülen Maslak'taki deponun sahibi Eren Y. ve o sıra depoda arkadaşları olan Savaş Ç. de olaya ilişkin gözaltına aldı. Şüpheli Anıl K.'nın hırsızlık suçundan 7, kasten adam yaralama suçundan 2 ve uyuşturucu madde kullanımından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Eren Y. ve Savaş Ç.'nin de çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş
30 Ağustos 2021 14:34
|Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı
30 Ağustos 2021 14:20
|Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
30 Ağustos 2021 13:37
|Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
30 Ağustos 2021 12:45
|1 milyon 352 bin kişinin kişisel verileri çalındı
30 Ağustos 2021 11:54
|İstanbul polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi
30 Ağustos 2021 11:29
|Gaziantep'te gurbetçinin aracından içinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı
30 Ağustos 2021 10:59
|Adana'da sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 10:24
|Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde selin yaraları sarılıyor
30 Ağustos 2021 09:22
|İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı
30 Ağustos 2021 08:25