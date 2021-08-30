https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş Başkanı Çebi'ye hırsızlık şoku! Çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3,5 milyon TL değerindeki çalınan aracı polis ekipleri tarafından bulundu. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.
30 Ağustos 2021 14:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, 15 Ağustos'ta Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Üsküdar'daki evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi apartmanın önündeki güvenlik kulübesinin açığını buldu. Anahtarı alan şahıs araca binip apartmanın önünden hızla uzaklaştı. Şirket aracının yerinde olmadığını fark eden Çebi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

110'a yakın kamera incelendi

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler şahsın çaldığı araca farklı bir plaka taktığını belirledi. Polis ekipleri tarafından 100'den fazla sayıda incelenen kamera kayıtlarının ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Öte yandan incelemeler sonucu çalınan aracın Maslak'ta bir depoda tutulduğu da belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları operasyonla kimliği tespit edilen Anıl K.'yı Maltepe'de ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakalayarak çalınan araca ulaştı.

Anıl K. ile işbirliği yaptığı düşünülen Maslak'taki deponun sahibi Eren Y. ve o sıra depoda arkadaşları olan Savaş Ç. de olaya ilişkin gözaltına aldı. Şüpheli Anıl K.'nın hırsızlık suçundan 7, kasten adam yaralama suçundan 2 ve uyuşturucu madde kullanımından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Eren Y. ve Savaş Ç.'nin de çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş
30 Ağustos 2021 14:34		 Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı
30 Ağustos 2021 14:20
Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
30 Ağustos 2021 13:37		 Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
30 Ağustos 2021 12:45
1 milyon 352 bin kişinin kişisel verileri çalındı
30 Ağustos 2021 11:54		 İstanbul polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi
30 Ağustos 2021 11:29
Gaziantep'te gurbetçinin aracından içinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı
30 Ağustos 2021 10:59		 Adana'da sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 10:24
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde selin yaraları sarılıyor
30 Ağustos 2021 09:22		 İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı
30 Ağustos 2021 08:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:48 - CHP Kadıköy İlçe Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunurken sırtını döndü14:34 - Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş14:28 - Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi14:20 - Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı14:14 - AKINCI TİHA dünya gündeminde14:08 - YÖK, doçentlerin ek gösterge sorununda birliktelik sağlamalı!
14:08 - Rize Valisinden 'vaka' açıklaması: Arzu etmediğimiz bir liderlik14:03 - Beşiktaş Başkanı Çebi'ye hırsızlık şoku! Çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu13:52 - Bakan Akar: Talep gelirse Kabil Havalimanı'nın işletilmesini değerlendiririz13:48 - 7 meslek lisesinde 'Nükleer Enerjiye Giriş' dersi başlıyor13:44 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı13:37 - Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
13:24 - Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı13:20 - 31 Türk öğretmen eTwinning'de ilki gerçekleştirdi13:14 - Gizemli mağara da kuraklıktan nasibi aldı13:07 - AB sisteme dahil etti: Türk vatandaşları seyahat edebilecek13:03 - Delta'dan daha tehlikeli varyant keşfedildi
12:52 - Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
Sabancı'nın veliahtından 6 polis şikayetçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeytinyağı 1
boş ders 1
inşirah 1
ders zili 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 2
dolaylı yoldan yaklaşan insan 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
difenbahya 1
mithat körler 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam