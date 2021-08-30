Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı
|30 Ağustos 2021 14:20
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Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Banu P., ailesiyle birlikte Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi 21103 Sokakta ikamet eden kayınpederinin evine ziyarete geldi. Kayınpederi Celal P'yi ailece ziyaret eden Banu P., içerisinde 2 adet altın bileklik, 1 adet 'Beste' yazılı altın künye, 1 adet cep telefonu, 1 adet zincir kolye, 150 TL para, 2 adet altın yüzük ve özel evraklarının yer aldığı çanta ikamete giren kimliği belirsiz iki kadın şahıs tarafından çalındı. Açık bırakılan kapıdan içeriye girerek vestiyerde bulunan çantayı alıp olay yerinden kaçan kimliği belirsiz iki kadın şahıs, güvenlik kameralarına da saniye saniye yakalandı. Hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark eden ikamet sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kimliği belirsiz her iki kadının yakalanması ve öğretmenin çalınan çantasının bulunması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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