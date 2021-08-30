Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|30 Ağustos 2021 14:28
|+Aa- Yazdır
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları"nın her daim görevinin başında olduğu belirtildi.
Açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
30 Ağustos 2021 13:44
|Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
30 Ağustos 2021 12:52
|Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
30 Ağustos 2021 12:14
|Şırnak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
30 Ağustos 2021 10:07
|KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
30 Ağustos 2021 09:05
|MEB uzman yardımcısıydı, iki kritik isimin örgüt abisi çıktı
30 Ağustos 2021 07:30
|İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
28 Ağustos 2021 20:08
|3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı sahte pasaportla yakalandı
28 Ağustos 2021 17:02
|FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
28 Ağustos 2021 15:25
|Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
28 Ağustos 2021 15:21