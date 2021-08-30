Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş
|30 Ağustos 2021 14:34
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp Merdivan'ı bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen en yakın arkadaşı İ.S.Ç' yi gözaltına aldı. Sorguda konuşan şüpheli arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.
Şüpheli sorgusunun ardından öldürdüğü yakın arkadaşının gömüldüğü yeri göstermek üzere Oğuzhan Köyü kırsalına götürüldü. Katil zanlısının gösterdiği yerden çıkarılan 19 yaşındaki gencin cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katıl zanlısı İ.S.Ç. ve öldürdüğü Enes Merdivan'in okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Zanlının olayı neden işlediğine dair jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan katil zanlısı İ.S.Ç.'nin sosyal medya hesabına silah fotoğrafının yer alması dikkat çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı
30 Ağustos 2021 14:20
|Beşiktaş Başkanı Çebi'ye hırsızlık şoku! Çalınan lüks aracı oto sanayide bulundu
30 Ağustos 2021 14:03
|Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
30 Ağustos 2021 13:37
|Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
30 Ağustos 2021 12:45
|1 milyon 352 bin kişinin kişisel verileri çalındı
30 Ağustos 2021 11:54
|İstanbul polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi
30 Ağustos 2021 11:29
|Gaziantep'te gurbetçinin aracından içinde altın ve döviz bulunan çanta çalındı
30 Ağustos 2021 10:59
|Adana'da sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 10:24
|Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde selin yaraları sarılıyor
30 Ağustos 2021 09:22
|İzmir'de hafif ticari araç viyadükten demir yoluna düştü: 1 ölü, 5 yaralı
30 Ağustos 2021 08:25