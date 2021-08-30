Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı
|30 Ağustos 2021 15:45
|+Aa- Yazdır
Birçok spor dalı ile ilgilenen ve sık sık korumaları ile birlikte bisiklet turuna çıkan Vali Okay Memiş, ormandaki bir oyukta 12 köpek yavrusu buldu. Yavruların annesini bulmak için harekete geçen Memiş, yuva girişine fotokapan bıraktı. Birkaç gün sonra yavru köpeklerin annesinin olduğu ortaya çıktı. Sokak köpeği ve yavrularına sahip çıktıklarını belirten Memiş şunları söyledi:
"Spor amaçlı sürekli doğaya çıkıyoruz. Buradaki oyuğu ve içindeki yavruları fark ettik. Muhtemelen domuz oyuğuna benziyor. Birkaç metre içeriye gidiyor. Çok sayıda yavru köpeği görünce çok şaşırdık. Annelerini göremedik. Acaba birisi mi bıraktı diye düşündük. Yavrulara mama ve su verdik. Annelerinin olup olmadığını anlamak için buraya bir fotokapan yerleştirdik. Fotokapan ile gece yavruların annelerinin geldiğini gördük ve rahatladık. Terkedilmiş olsaydılar; aşılarını yaptırmak için barınağa götürecektik. Daha anneleri emziriyor. Buradan her geçişte yavrularla ilgileniyoruz. Koruma ekibim, yavrulara gözleri gibi bakıyorlar. Hatta gece yarısı gelip kontrol bile ediyorlar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rize Valisi: Kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayanlar
30 Ağustos 2021 15:06
|Gizemli mağara da kuraklıktan nasibi aldı
30 Ağustos 2021 13:14
|Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
29 Ağustos 2021 19:45
|Ankara'da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı
29 Ağustos 2021 19:16
|AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
29 Ağustos 2021 17:17
|Yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı
29 Ağustos 2021 17:05
|Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
29 Ağustos 2021 15:51
|OGM, 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
29 Ağustos 2021 15:33
|Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı
28 Ağustos 2021 23:16
|Hititler'de 'kabartmalı ortostat' kültürü Alacahöyük'te başlamış
28 Ağustos 2021 22:45