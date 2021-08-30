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MSB, Genelkurmay ile karargahlar aynı çatı altında toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katılıyor. 'Ay Yıldız' projesi, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile karargahları aynı çatı altında toplayacak.
30 Ağustos 2021 16:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şunu unutmayalım bizim kınalı yavrularımız bitmedi var ve bundan sonra da olacak. Bugün böyle bir anlamlı günde Aylı Yıldız Projesi'nin temel atma törenini de anlamlı buluyorum.

Siber güvenliğin konuşulduğu böyle bir dönemde, bize şu an temelini atacağımız böyle bir proje yakışır. Amacımız 100. yılında projeyi tamamlamak.

Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık böyle bir milli savunma bakanlığı, TSK olmayacak. Her şeyiyle duruşuyla, düşmana korku dosta güven veren bir yapı olacak. Farklı kapasitelerde konferans salonu olacak. Muhteşem projenin milletimize, ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Memurlar.Net
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