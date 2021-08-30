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Hilal Kaplan'dan İsmail Saymaz'a 'imzalı kitap' cevabı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Hilal Kaplan'ın kendisine imzalı kitap gönderdiğini iddia etmişti. Ancak Turkuvaz çalışanı Oğuzhan Kocaoğlu, kitabı kendisinin gönderdiğini açıklayarak özür diledi. Hilal Kaplan da kendisinin imzaladığı kitapların farklı bir notla gönderildiğini belirterek Saymaz'ı genç bir emekçiyi zor durumda bırakmakla suçladı.
30 Ağustos 2021 16:25
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Hilal Kaplan'dan İsmail Saymaz'a 'imzalı kitap' cevabı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Hilal Kaplan'ın kendisine imzalı kitap gönderdiğini iddia etmişti. Ancak Turkuvaz çalışanı Oğuzhan Kocaoğlu, kitabı kendisinin gönderdiğini açıklayarak özür diledi.

Hilal Kaplan da kendisinin imzaladığı kitapların farklı bir notla gönderildiğini belirterek Saymaz'ı genç bir emekçiyi zor durumda bırakmakla suçladı.
Memurlar.Net
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