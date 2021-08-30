Hilal Kaplan'dan İsmail Saymaz'a 'imzalı kitap' cevabı
|30 Ağustos 2021 16:25
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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Hilal Kaplan'ın kendisine imzalı kitap gönderdiğini iddia etmişti. Ancak Turkuvaz çalışanı Oğuzhan Kocaoğlu, kitabı kendisinin gönderdiğini açıklayarak özür diledi.
Hilal Kaplan da kendisinin imzaladığı kitapların farklı bir notla gönderildiğini belirterek Saymaz'ı genç bir emekçiyi zor durumda bırakmakla suçladı.
Hilal Hanım imzalar için geldiğinde İsmail Saymaz dahil kitap gitmeyecek isimleri saymasına rağmen eksik not alıp kendim imzalayıp bu hataya sebep oldum. Kendisi zarar görmemem için ses etmemişti ama Saymaz'ın açıklaması üzerine bu hatayı özür dileyerek açıklamak zorundayım. https://t.co/stRKlD0xlzOğuzhan Kocaoğlu (@Oguuzaan) August 30, 2021
"Ailemizi zırh kılabilmek dileğiyle" notuyla gönderdiğim kitapları kendim imzaladım. Diğerleri Turkuvaz Kitap'ın protokol listesine kendileri imzalayarak gönderildi.Hilal Kaplan (@hilal_kaplan) August 30, 2021
Sen üzülme Oğuzhan, Bylock İsmail kendi görgüsüzlüğünü mal bulmuş mağribi gibi bir kez daha ispatlamış oldu. https://t.co/QmfyEdhqGl
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